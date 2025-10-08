„Crvena Zvezda“ ruošiasi atsisveikinti su I.Sfairopoulu

„Mozzart Sport“ skelbia, kad klubas apsisprendė atsisveikinti su Ioanniu Sfairopoulu.
Graikas dar turėtų penktadienį vadovauti išvykos mače su Stambulo „Fenerbahče“, bet nepaisant rezultato jo darbas Belgrado klube turėtų baigtis su šiomis rungtynėmis.
Per dvigubą savaitę Eurolygoje „Crvena Zvezda“ pralaimėjo abejas rungtynes, o galutinai vadovų kantrybę perpildė nesėkmė Adrijos lygoje prieš Zadaro „Zadar“.
Specialistas iš Graikijos prie „Crvena Zvezda“ prisijungė 2023–2024 m. sezono starte. Jis nė sykio su komanda nepasiekė Eurolygos atkrintamųjų, bet 2024 m. laimėjo Adrijos lygą.
Skelbiama, kad pagrindiniai kandidatai jį pakeisti yra Dejanas Radonjičius ir Saša Obradovičius.
