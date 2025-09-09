Cristiano Ronaldo pelnė dar vieną įvartį, o portugalai išvargo pergalę prieš vengrus

Permainingose rungtynėse Portugalijos atstovai 3:2 palaužė Vengriją.
Vengrai šiose rungtynėse pirmavo po Bernabaso Vargos įvarčio, bet pirmajame kėlinyje rezultatą išlygino Bernardas Silva.
Po pertraukos į vengrų vartus buvo skirtas 11 m. baudinys. Jį realizavo Cristiano Ronaldo.
Rungtynių pabaiga buvo karšta. Iš pradžių B. Varga rungtynėse atstatė lygybę, bet Joao Cancelo prieš pagrindinio laiko pabaigą sugrąžino pranašumą savo komandai, o jo įvartis galiausiai buvo ir pergalingas.
Po 2 turų 6 taškus savo sąskaitoje turintys Portugalai pirmauja F grupėje.
