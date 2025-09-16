Čempionų lygos startas: „Juventus“ – „Borussia“ (APŽVALGA)

Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Šioms komandoms tai bus pirmosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.
• „Juventus“ Italijos „Serie A“ lygoje yra iškovojęs visas tris pergales ir su 9 taškais rikiuojasi antroje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Borussia“ po trijų sužaistų susitikimų su 7 taškais „Bundesliga“ čempionate žengia antras.
• „Borussia“ pralaimėjo penkerias iš paskutinių šešerių žaistų išvykos rungtynių prieš varžovus iš Italijos (1 pergalė).
• „Juventus“ iki šiol niekada nepralaimėjo, kai žaidė pirmąsias Čempionų lygos sezono rungtynes namuose (11 pergalių ir 3 lygiosios).
• Igoris Tudoras taps vos ketvirtuoju asmeniu, atstovavusiu „Juventus“ Čempionų lygoje ir kaip žaidėjas, ir kaip treneris (Iki tol tai padaryti pavyko tik Ciro Ferrara, Antonio Conte ir Andrea Pirlo).
• Jonathanas Davidas prisidėjo prie devynių komandos įvarčių (septyni įvarčiai ir du rezultatyvūs perdavimai) per 10 sužaistų rungtynių Čempionų lygoje 2024/2025 m. sezone.
• „Borussia“ pelnė net 10 įvarčių nuo 75-osios minutės praėjusiame sezone Čempionų lygoje, daugiau nei bet kuri kita komanda (neįskaitant pratęsimo).
Trenerių komentarai:
„Negalvoju apie tai, kiek toli galime nueiti. Turime sutelkti savo dėmesį į pirmuosius žingsnius. Turime susikoncentruoti ir pažiūrėti, kaip galime nuskriausti varžovus. Visgi taip pat ir jie mums gali sukurti problemų. „Borussia“ yra labai stipri komanda. Žaisime namuose prieš aukščiausio lygio klubą.“
Igoris Tudoras, „Juventus“ komandos vyriausiasis treneris
„Turime labai gerą komandą. Kai visi dalyvauja žaidime, esame labai gerai subalansuoti.Turi būti tinkama pusiausvyra tarp fizinio pasirengimo, kūrybiškumo ir bėgimo rezultatų. Jei sugebėsime tai gerai subalansuoti, būsime geroje pozicijoje. Žaisime išvykoje, tai suteikia „Juventus“ pranašumą. Žaidėme prieš šį varžovą draugiškas rungtynes, buvo galima pamatyti šios komandos pajėgumą. Turime pasitempti, atiduoti 100 procentų. Norime parodyti, kad turime savybių, leisiančių mums čia laimėti.“
Niko Kovačičius, „Borussia“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!