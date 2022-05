Čempionų lygos kulminacija Paryžiuje: „Liverpool“ – „Real“

Dėl susidariusių sunkumų sirgaliams patekti į „Stade de France“ stadioną finalo rungtynių pradžia yra nukeliama 15 minučių.

„Liverpool“ rungtynes pradės tokia startine sudėtimi: Alisson, Fabinho, Van Dijk, Konate, Thiago, Mane, Salah, Henderson, Luis Diaz, Robertson, Alexander-Arnold.

„Real“ sudėtis: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Kroos, Benzema, Modrič, Casemiro, Valverde, Vinicius Junior, Mendy.

