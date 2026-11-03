Čempionų lyga: „Manchester United“ 3:2 „Roma“ (tiesioginė transliacija)

22:00 val. Mančesteryje lauks akistata tarp vietos „Manchester United“ bei „Roma“. Kviečiame stebėti šias rungtynes sportas.lt, TV3.lt arba TV3 kanalu
Rezultatas lygus! Grubi klaida leidžia Matheusui Cunhai iš arti išlyginti rezultatą.
Mančesterio ekipa ir toliau žaidžia aktyviai, bet tikslumo atakos pabaigose trūksta.
„Manchester United“ spaudimas auga: kuriamos pavojingos proga, o svečiai turi gelbėtis nuo vienos po kitos pavojingos situacijos.
Neįtikėtina! Bryano Mbeumo smūgis pataiko į abu skersinius ir į vartus neįskrieja!
Antruoju bandymu B. Fernandesas smūgiuoja solidžiai ir švelnina rezultatą!
Bruno Fernandeso smūgis itin nesėkmingas. Jį užtikrintai atremia vartinkas, bet teisėjas jį gelbėja užfiksuodamas per ankstyvą įžengimą į baudos aikštelę.
Į „Roma“ vartus skiriamas 11 m baudinys!
Kėlinio startas itin nesėkmingas „Manchester United“ komandai. C. Beleba turėjo progą, bet nesugebėjo nei atlikti perdavimo, nei smūgio patirdamas traumą.
Prasideda antrasis kėlinys
M. Soule prieš pat kėlinio pabaigą atlieka įspūdingą smūgį iš toli, kuris skrieja prie pat vartų virpsto. Kėlinys baigėsi.
Pirmajame kėlinyje pridedamos dvi minutės.
D. Malenas klaidino gynėją, bet vartininkas sugebėjo atremti smūgį.
Progą gauna B. Fernandesas, bet jis smūgiuoja labai netiksliai.
„Manchester United“ paskutinę akimirką išsigelbėjo nuo varžovų progos trečiajam įvarčiui
Įspūdingai Mančesterio ekipos ataką stabdo ir su varžovu susitvarko Leonardo Balerdi.
Pirma pavojingesnė šeimininkų ataka baigėsi Carloso Baleba smūgiu virš vartų.
Prastas D. Maleno lietimas neleido jiems dar labiau padidinti rezultato.
Prie kamuolio stoja Donyellis Malenas, kuris užsitikrintai pasiunčia kamuolį į kitą kampą nei šoka vartininkas.
Vienuolikos metrų baudinys! Ranka smūgį blokavęs šeimininkų gynėjas užsidirbo baudinį į savo vartus.
Įspūdinga „Roma“ ataka, kurios pabaigoje Matiasas Soule laisvas atsidūrė prieš vartininką bei jį nuginklavo.
„Roma“ aktyviau pradeda dvikovą, bet iki smūgių jų atakos nenueina.
Rungtynės prasidėjo!
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• „Manchester United“ šiuo metu nelaimėjo jau 9 iš eilės rungtynių. Paskutinį kartą jie pergalę iškovojo dar rugsėjo 10 d.
• Nepaisant nesėkmingos serijos „Manchester United“ yra laikomi favoritais ir „Opta“ superkompiuteris jų šansus vertina 40,9%. „Roma“ pergalei duodama 34,8%.
• „Roma“ laimėjo vos 2 iš 20 paskutinių išvykos rungtynių Čempionų lygoje.
• „Manchester United“ pralaimėjo 7 iš paskutinių 10 rungtynių Čempionų lygoje. Tai blogiausia serija klubo istorijoje.
• „Manchester United“ laimėjo visus 4 iki šiol vykusius ekipų susitikimus žaidžiant namuose.
• 4 taškus turinti „Roma“ Čempionų lygos grupės etape žengia 15 vietoje, 3 taškus turinti „Manchester United“ užima 20 vietą.
Trenerių komentarai:
„„Nekantrauju sulaukti šių rungtynių. Galbūt galvosite, jog aš išprotėjęs, atsižvelgus į mūsų rezultatus, bet aš nuoširdžiai labai laukiu šios dvikovos. Mūsų rūbinėje atmosfera yra gera. Suvokimas yra įdomus dalykas – tuos pačius dalykus galima pateikti skirtingai. Žaidėjų atsidavimo klubui ir vienas kitam aš visiškai nekvestionuoju.“
Michaelas Carrickas, „Manchester United“ komandos vyriausias treneris
„„Manchester United“ šiuo metu išgyveną sunkų laikotarpį žaisdami lygoje, bet mes negalime tam leisti mūsų sutrikdyti. Tai yra stipri komanda, turinti aukščiausios klasės žaidėjus, o jų aikštėje žaisti būna visada įtampos bei spaudimo. Mes ruošiamės tam, kad sutiktumėme geriausią „United“ versiją.““
Gianas Piero Gasperini, „Roma“ komandos vyriausias treneris
Komandų formos:
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Įspūdingas M. Cunhos šūvis ir kamuolys nuo skersinio atsidūrė vartuose!