  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Čempionų lyga: „Liverpool“ - „Atletico“ (APŽVALGA)

2025-09-17 20:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 20:30

Šiandien įvyks dar šešios UEFAČempionų lygos grupės etapo pirmojo turo rungtynės.

Fanai | Scanpix nuotr.

Šiandien įvyks dar šešios UEFAČempionų lygos grupės etapo pirmojo turo rungtynės.

0

22:00 val. laukia intriguojanti akistata tarp Anglijos ir Ispanijos klubų. „Liverpool“ stos į akistatą su Madrido „Atletico“. Rungtynių eigą tiesiogiai kviečiame sekti kartu su sportas.lt

Rungtynių eiga:

Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• Šioms komandoms tai bus pirmosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.

• „Abu klubai skirtingai pradėjo vietinius čempionatus. „Liverpool“ laimėjo visas 4 akistatas, o „Atletico“ turėjo prasčiausią sezono startą nuo Diego Simeone darbo pradžios ir pirmąją pergalę iškovojo tik 4 ture.

• „Atletico“ šiose rungtynėse versis be Juliano Alvarezo, Johny Cordoso, o Robinas Le Normandas ir Davidas Hancko praleidę kelias treniruotes turėtų padėti ekipai.

•  „Liverpool“ laimėjo paskutinius 14 Čempionų lygos grupių etapo susitikimų namie.

• „Atletico“ per paskutinius 15 iš 16 Čempionų lygos susitikimų grupių etape pelnė bent vieną įvartį.

• Šių komandų tarpusavio istorijoje - lygybė. Abi laimėjo po tris rungtynes ir dukart dvikovos baigėsi lygiosiomis.

Trenerių komentarai:

„Tai bus sunkios rungtynės prieš vieną geriausių komandų „La Liga“ pirmenybėse. Tiek daug metų Diego Simeone auklėtiniai meta iššūkį dėl titulo, o dukart jį ir laimėjo lygoje, kurioje tenka kautis ir su „Real“ ir su „Barcelona“. Tai yra komanda, prieš kurią sunku žaisti dėl jų mentaliteto, komandinio pasirodymo bei individualios kokybės.“

Arne Slotas, „Liverpool“ komandos vyriausiasis treneris

„Žaisime prieš komandą, kuri labai gerai keičia pozicijas ir rengia žaibiškas kontratakas. Jiems nereikia daug perdavimų tam, kad patektų į baudos aikštelę, o tai parodo kokios kokybės yra jų žaidėjai. Jų treneris turėjo neįtikėtiną sezoną, tad laukiame sunkių rungtynių prieš kietą oponentą. Tačiau turime savo ginklų, kuriais galime juos nubausti.“

Diego Simeone, „Atletico“ komandos vyriausiasis treneris

Komandų formos:

 

 

