TV3 naujienos > Sportas

Čempionų lyga: „Galatasaray“ 1:0 „Liverpool“ (2 kėl, GYVAI)

2025-09-30 22:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 22:01

Šį vakarą įvyks devynios antrojoUEFA Čempionų lygos turo rungtynės.

Hugo Ekitike | Scanpix nuotr.

Šį vakarą įvyks devynios antrojoUEFA Čempionų lygos turo rungtynės.

22:00 val. antrosios savo pergalės grupės etape sieks Liverpool“, kuri stos į akistatą su „Galatasaray“. Kviečiame sekti dvikovos eigą kartu su sportas.lt

Rungtynių eiga:

Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• Šioms komandoms tai bus antrosios iš 8 Čempionų lygos fazės etapo rungtynių.

• Čempionų lygą komandos pradėjo skirtingai. „Liverpool“ namuose dramatiškai 3:2 nugalėjo „Atletico“, o „Galatasaray“ 1:5 nepasipriešino „Eintracht“ komandai.

•  Čempionų lygoje „Galatasaray“ pastaruoju metu stringa ir laimėjo tik 1 iš 18 rungtynių.

•  „Liverpool“ laimėjo 13 iš paskutinių 14 rungtynių Čempionų lygoje.

• Mohamedui Salah trūksta vos dviejų įvarčių, kad taptų pirmuoju afrikiečiu pelniusiu 50 įvarčių šiame turnyre.

• Paskutinės dvi šių komandų rungtynės Čempionų lygoje baigėsi rezultatais 3:2, o laimėdavo namuose žaidžianti komanda. Tiesa, jos vyko prieš 19 metų.

Trenerių komentarai:

„Žaisime prieš puikią komandą, kuri yra geros formos. Jie puikiai pradėjo tiek vietinį, tiek Čempionų lygos turnyrą. Nieko nekeičia faktas, kad praėjusį savaitgalį jie pralaimėjo pirmąsias savo rungtynes sezone. Tokiose rungtynėse namuoes norisi įrodyti, kodėl mes čia esame. Žaidime kaip „Galatasaray“ ir mąstysime kaip „Galatasaray“. Turėsime spausti varžovus ir priversti oponentus mus pajausti“

Okanas Burukas, „Galatasaray“ komandos vyriausiasis treneris

„Žiūrėjau praėjusias jų rungtynes Čempionų lygoje ir turiu pasakyti, jog jiems labai nesisekė. Jei šios komandos dar kartą stotų į kovą, jie tikrai nepraleistų 5 įvarčių. Turkijoje jie laimėjo 7 rungtynes iš 7, praleido vos du įvarčius. Jie žino kaip laimėti, tad turime būti pasiruošę.“

Arne Slotas, „Liverpool“ komandos vyriausiasis treneris

Komandų formos:

 

