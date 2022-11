Čempionato favoritai pradeda savo žygį pirmenybėse: Brazilija – Serbija

Mačas prasidės 21 val. Lietuvos laiku.

Įdomu tai, kad Brazilija laimėjo dvi pastarąsias rungtynes su Serbija, įskaitant 2018 m. pasaulio čempionato susitikimą taip pat grupių etape. Tą kartą brazilai įveikė serbus rezultatu 2:0.

Brazilija yra vienintelė komanda, kuri pasaulio čempionate dalyvauja nuo pat 1930 m. Tai jai bus jau 22-as kartas.

Beje, pirmosiose šios grupės rungtynėse šiandien kiek anksčiau Šveicarija 1:0 įveikė Kamerūną.

RUNGTYNIŲ EIGA:

Pirmas kėlinys:

10 min. Kol kas be progų, bet brazilai demonstruoja itin aukštą žaidimo tempą.

1 min. Rungtynės prasideda!

Startinės sudėtys:

