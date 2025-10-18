„BRAVE CF 99 x UTMA 14“: Žygimantas Ramaška privertė pasiduoti Prancūzijos kovotoją (GYVAI)

Pagrindinėje vakaro dvikovoje „Brave CF“ organizacijos čempionas Pavelas Dailidko (10-2) susitiks su Prancūzijos kovotoju Gregory Robinetu (8-4).
P. Dailidko šių metų gegužės mėnesį „Brave CF 94“ turnyre antrajame raunde nugalėjo Odie Delaney ir pirmą kartą apgynė čempiono titulą, kurį P. Dailidko iškovojo 2024 m. rugsėjį, kai „Brave CF 88“ turnyre nokautavo lenką Patryką Dubielą (6-3).
Penktadienį vykusių svėrimų metu P. Dailidko svėrė 7 kg mažiau nei G. Robinetas.
Turnyre kovos ir dar septyni lietuviai: į UFC per Dana White‘o „Contender Series“ realybės šou patekti bandęs Žygimantas Ramaška (9-3), prie karjeros pabaigos artėjantis Tomas Pakutinskas (24-16-3), po daugiau nei trejų metų pertraukos Lietuvoje kovosiantis Laurynas Urbonavičius (14-2), taip pat Nauris Bartoška (4-0), Mantvydas Perednis (0-0), Deividas Žamba ir Emilijus Kaganovičius (1-0).
Kitaip nei įprastai UTMA turnyruose, šį kartą neišvysime dviejų lietuvių dvikovos.
Turnyras prasidės 19.00 val., o jo eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:
Pavelas Dailidko (10-2) – Gregory Robinetas (8-4, Prancūzija) – dėl „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulo
Tomas Pakutinskas (24-16-3) – Shota Beltemidze (27-4-1) | sunkiasvorių kova
Bidzina Gavašelišvili (14-4, Sakartvelas) – Alperenas Karabulutas (8-5, 1 be nugalėtojo, Turkija) | visų lengviausio svorio kategorijos (iki 125 svarų arba 56,7 kg)
Laurynas Urbonavičius (14-2) – Salimas El Ouassaidi (10-3, Marokas-Prancūzija) | pussunkio svorio kategorijos (iki 205 svarų arba 102,1 kg) kova
Žygimantas Ramaška (10-3) – Heysimas Derouiche (9-6, Prancūzija) | lengvo svorio kategorijos (iki 155 svarų arba 70,3 kg) kova | Ž. Ramaškos pergalė skausmingu veiksmu pirmajame raunde
Nauris Bartoška (5-0) – Jakubas Drozdowski (5-2, Lenkija) | tarpinės – iki 63 kg – svorio kategorijos kova | N. Bartoškos pergalė po pirmojo raundo medikų sprendimu
Mantvydas Perednis – Christianas Machas (10-5, Vokietija) | tarpinės – iki 77 kg – svorio kategorijos kova | Ch. Macho pergalė skausmingu veiksmu pirmajame raunde
Ričards Ozols (5-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-2, Sakartvelas) | vidutinio svorio kategorijos (iki 185 svarų arba 83,9 kg) kova | R. Ozols pergalė nokautu pirmajame raunde
Deividas Žamba (2-0-1) – Robertas Mastersas (0-0, Anglija) | lengviausio svorio kategorijos (iki 135 svarų arba 61,2 kg) kova | po pirmojo raundo kova paskelbta neįvykusia dėl narvo lūžio
Emilijus Kaganovičius (2-0) – Timas Quinlanas (0-2, Anglija) | lengvo svorio kategorijos (iki 155 svarų arba 70,3 kg) kova / E. Kaganovičiaus pergalė pirmajame raunde smaugimo veiksmu
