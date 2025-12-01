Boksininkių akistata pakrypo netikėta linkme: buvęs modelis parodė daugiau nei planavo, o varžovė nesulaikė juoko

Šeštadienio vakarą M. McCann paliko praliejo E. Cotton kraują ir iškovojo pergalę vos antroje savo bokso kovoje po perėjimo iš MMA, tačiau penktadienį abi kovotojos tik šypsojosi, kai stojo viena prieš kitą svėrimų metu.
M. McCann juokėsi, kai E. Cotton išėjo į sceną, ir vos galėjo pažvelgti jai į akis per akistatą. Netrukus paaiškėjo kodėl – pro 31-erių sportininkės oranžinius apatinius pasimatė dešinysis spenelis. Nė viena kovotoja negalėjo nuslėpti kikenimo, o E. Cotton ramiai išsisuko iš situacijos.
M. McCann laimėjo taškais 58:56, praėjus dviem mėnesiams po debiutinės pergalės prieš Kate Radomską. Prieš pereidama į boksą, 35-erių sportininkė laimėjo 14 iš 22 savo MMA kovų .
Tai buvo antroji E. Cotton profesionalaus bokso kova po to, kai liepą ji įveikė Kirą Carter.
Cracking little fight that as Molly McCann moves to 2-0 with a points win over the game Ebonie Cotton 🥊— IFL TV (@IFLTV) November 29, 2025
Full credit to both girls 👏🏼
🎬 @DAZNBoxing #McCannCotton | #WhittakerGavazi | #FightNight pic.twitter.com/2WbP60Zdle
M. McCann boksas yra trečioji sportinė karjera po to, kai ji žaidė futbolą „Liverpool“ komandoje prieš imdamasi MMA.
