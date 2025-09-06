Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Blaževičius girdėjo garsias latvių kalbas: „Užgavo, faktas“

2025-09-06 21:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 21:18

Marekas Blaževičius antrą kartą Europos čempionate žengė į starto penketą ir atliko didžiulį darbą kelyje link Lietuvos sugrįžimo į ketvirtfinalį – 9 taškai ir 5 atkovoti kamuoliai per 23 minutes.

Blaževičius (BNS nuotr.)
42

Marekas Blaževičius antrą kartą Europos čempionate žengė į starto penketą ir atliko didžiulį darbą kelyje link Lietuvos sugrįžimo į ketvirtfinalį – 9 taškai ir 5 atkovoti kamuoliai per 23 minutes.

1

Šeimininkų latvių kurtoje atmosferoje išgyvenęs M.Blaževičius akcentavo visos komandos darbą.

„Išlikome kaip komanda, tikėjome pergale, pavyko planas iš trenerių pusės, mes jį išpildėme, – Krepsinis.net sakė M.Blaževičius. – Sustabdėme jų greitą puolimą, neįsivėlėme į jų žaidimą ir tai lėmė mūsų pergalę.“

Baltijos derbis aštuntfinalyje: Lietuva – Latvija
24-erių rinktinės debiutantas pripažino, kad papildomai Baltijos mūšiui motyvavo ir Latvijos žaidėjų kalbos apie jų favorito statusą.

„Užgavo, faktas, – atsakinėjo M.Blaževičius. – Kalbėjome tarpusavyje, kad viską turime įrodyti aikštelėje. Mes tai padarėme ir įrodėme, kad vis dar esame geresni už juos.“

– Kas padėjo nesudegti atmosferoje?

– Padėjo tai, kad žaidėme ir laimėjome čia draugiškas rungtynes. Per pratęsimą. Važiavome čia ir žinojome, kokia bus atmosfera, taip pat turėjome savo sirgalių. Mes juos girdėjome, labai tai vertiname ir tai mums padeda.

– Ar buvo netikėta žengti į starto penketą?

– Nežinau, negalvojau apie tai per mačą. Eini, darai ir kovoji, ko reikia aikštėje.

– Kristapo Porzingio gynyba atrodė labai pasyvi. Ar esi matęs kažką panašaus?

– Ne, nesu matęs kažko panašaus, bet kai esi 222 cm ir tokiu rankų ilgiu, gali leisti taip sau gintis. Tai leidžia tau pasiekti metimus arba gali pakeisti jų kryptį. Unikali gynyba.

– Iš kur pas komanda toks noras, alkanumas?

– Žaidžiame už Lietuvą, norime įrodyti, laimėti, daug dirbome vasarą. Nesinori, kad tai nueitų veltui.

– Ar kitame etape laukiame Giannio Antetokounmpo?

– Bus matyti. Ką mes galime padaryti, tai pailsėti, neužriesti nosies ir dabar lauksime savo varžovo.

