Bideno kalbos įkvėpti amerikiečiai siekia pergalės Pasaulio taurėje: JAV – Velsas

Prieš rungtynes amerikiečių futbolininkams paskambino pats JAV prezidentas Joe Bidenas.

„Treneri, išleiskite mane į aikštelę, aš pasiruošęs žaist, – pokštaudamas pokalbį su futbolininkais pradėjo J. Bidenas. – Daugelis jus laiko „underdogais“, tačiau štai ką jum pasakysiu – mes turime komandoje žaidėjų, kurie yra geriausi pasaulyje. Žinau, kad už savo šalį ir savo šeimas atiduosite visas jėgas. Eikime ir supurtykime juos (varžovus).“

President Joe Biden gave the USMNT a call ahead of their first World Cup match 🇺🇸 pic.twitter.com/e0d3yLvO1g