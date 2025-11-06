Beliauskui sunkios rungtynės Italijos lygoje – taškų pelnyti nepavyko

L.Beliauskui mačas nesiklostė. Jis per 11 minučių taškų nepelnė (0/1 trit.), atkovojo 2 kamuolius, 2 sykius pažeidė taisykles ir liko su minus 1 naudingumo balu.
Nugalėtojams buvęs Klaipėdos „Neptūno“ legionierius Nate'as Johnsonas supurtė 33 taškus, Carlosas Marshallas pridėjo 24. Svečiams Xavieras Sneedas pelnė 16 taškų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!