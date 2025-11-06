 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Beliauskui sunkios rungtynės Italijos lygoje – taškų pelnyti nepavyko

2025-11-06 23:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 23:26

Pirmą pergalę Italijos lygoje pasiekė Lauryno Beliausko atstovaujama Sasario „Dinamo“ (1/5). Sardinijos ekipa namie 100:84 (27:20, 28:17, 18:23, 27:24) nugalėjo Kantu „Cantu“ (2/4).

L.Beliauskas liko be taškų (Scanpix nuotr.)

Pirmą pergalę Italijos lygoje pasiekė Lauryno Beliausko atstovaujama Sasario „Dinamo“ (1/5). Sardinijos ekipa namie 100:84 (27:20, 28:17, 18:23, 27:24) nugalėjo Kantu „Cantu“ (2/4).

0

L.Beliauskui mačas nesiklostė. Jis per 11 minučių taškų nepelnė (0/1 trit.), atkovojo 2 kamuolius, 2 sykius pažeidė taisykles ir liko su minus 1 naudingumo balu.

Nugalėtojams buvęs Klaipėdos „Neptūno“ legionierius Nate'as Johnsonas supurtė 33 taškus, Carlosas Marshallas pridėjo 24. Svečiams Xavieras Sneedas pelnė 16 taškų.

