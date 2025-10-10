„Bayern“ – „Žalgiris“ tiesiogiai: per pertrauką – Lietuvos čempionų pranašumas

Rungtynių transliaciją nuo 21:15 val. tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
„Žalgiris“ Eurolygą pradėjo tiesiog fantastiškai – pergalėmis prieš „Monaco“ svečiuose 89:84 ir „Fenerbahče“ namuose 84:81.
„Bayern“ startavo nesėkme išvykoje prieš Atėnų „Panathinaikos“ 79:87, tačiau namuose reabilitavosi ir 97:88 nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipą.
Šią vasarą į „Bayern“ persikėlė ir Lietuvos rinktinės pagrindinis įžaidėjas Rokas Jokubaitis, tačiau gynėjas Europos čempionate patyrė sunkią kelio raiščių traumą – jis žaisti negalės dar bent pusę metų.
„Visų pirma, žaidžiant su jais, pagrindinis dalykas yra stabdyti jų greitą puolimą, turi daug metikų, puolime žaidžia greitai ir laisvai. Kitas svarbus dalykas – puolime atkovoti kamuoliai, ką matėme iš dvejų pastarųjų rungtynių. Jie atkovoja 44 procentus kamuolių puolime – beveik tiek pat, kiek besiginanti komanda, tai yra didelis skaičius. Po šių dviejų dalykų įgyvendinimo galime šnekėti apie taktikas“, – prieš rungtynes kalbėjo Tomas Masiulis.
Treneris pažymėjo, kad visi jo auklėtiniai yra sveiki ir pasiruošę rungtynėms.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!