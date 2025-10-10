Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Bayern“ – „Žalgiris“ tiesiogiai: per pertrauką – Lietuvos čempionų pranašumas

2025-10-10 20:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-10 20:40

Penktadienio vakarą Kauno „Žalgiris“ siekia pratęsti sėkmingą startą Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje stoja į kovą su Miuncheno „Bayern“.

Penktadienio vakarą Kauno „Žalgiris" siekia pratęsti sėkmingą startą Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje stoja į kovą su Miuncheno „Bayern".

10

Rungtynių transliaciją nuo 21:15 val. tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Trečios pergalės medžioklė Miunchene: „Bayern“ – „Žalgiris“
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trečios pergalės medžioklė Miunchene: „Bayern“ – „Žalgiris“

„Žalgiris“ Eurolygą pradėjo tiesiog fantastiškai – pergalėmis prieš „Monaco“ svečiuose 89:84 ir „Fenerbahče“ namuose 84:81.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bayern“ startavo nesėkme išvykoje prieš Atėnų „Panathinaikos“ 79:87, tačiau namuose reabilitavosi ir 97:88 nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipą.

Šią vasarą į „Bayern“ persikėlė ir Lietuvos rinktinės pagrindinis įžaidėjas Rokas Jokubaitis, tačiau gynėjas Europos čempionate patyrė sunkią kelio raiščių traumą – jis žaisti negalės dar bent pusę metų.

„Visų pirma, žaidžiant su jais, pagrindinis dalykas yra stabdyti jų greitą puolimą, turi daug metikų, puolime žaidžia greitai ir laisvai. Kitas svarbus dalykas – puolime atkovoti kamuoliai, ką matėme iš dvejų pastarųjų rungtynių. Jie atkovoja 44 procentus kamuolių puolime – beveik tiek pat, kiek besiginanti komanda, tai yra didelis skaičius. Po šių dviejų dalykų įgyvendinimo galime šnekėti apie taktikas“, – prieš rungtynes kalbėjo Tomas Masiulis.

Treneris pažymėjo, kad visi jo auklėtiniai yra sveiki ir pasiruošę rungtynėms.

 



