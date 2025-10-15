Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Baskonia“ neteko lyderio ir krito Paryžiuje

2025-10-15 23:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 23:54

Vitorijos „Baskonia“ (0/4) neatsidarė pergalių sąskaitos Eurolygoje. Tado Sedekerskio atstovaujama komanda išvykoje 87:105 (21:30, 26:21, 24:28, 16:26) pripažino Paryžiaus „Paris“ (3/1) pranašumą.

T.Forrestas patyrė traumą (Klubo nuotr.)

0

Aukšto tempo rungtynėse „Paris“ nuo pradžių buvo priekyje, bet antrojo kėlinio pabaigoje baskai priartėjo – 47:51. Visgi paskutiniame ketvirčio epizode kojos traumą patyrė komandos lyderis Trentas Forrestas, kuris po pertraukos į aikštę nebegrįžo.

Be įžaidėjo likę baskai ilgai laikėsi kovoje ir ketvirtajame kėlinyje komandas skyrė 5 taškai (76:81), bet šeimininkai įspūdingai užbaigė mačą ir paskutinę minutę pasiekė triuškinamą persvarą – 105:87.

Kosminis H.Diallo dėjimas:

Svečiams T.Sedekerskis per 26 minutes pelnė 11 taškų (4/5 dvit., 1/6 trit.), atkovojo 4 ir prarado 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 sykius prasižengė ir surinko 6 naudingumo balus.

Nugalėtojų gretose nuostabus buvo Nadiras Hifi su 29 taškais (8/9 dvit., 3/9 trit., 4/5 baud.). Jis atliko 5 rezultatyvus perdavimus, perėmė 4 kamuolius ir surinko 32 naudingumo balus.

„Paris“: Nadiras Hifi 29 (8/9 dvit., 4 per. kam., 32 naud.), Justinas Robinsonas 21 (11/12 baud., 25 naud.), Sebastianas Herrera 14, Jeremy Morganas 12, Amathas M'baye 10.

„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 20, Luka Šamaničius ir Hamidou Diallo po 15, Markquisas Nowellas 14 (22 naud.), Tadas Sedekerskis 11.

