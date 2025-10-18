Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Banga“ ir „Panevėžys“ sužaidė lygiosiomis

2025-10-18 17:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 17:38

Lietuvos futbolo A lygoje „Panevėžys“ nė sykio nepralaimėjo prieš Gargždų „Bangą“. 31-ajame ture Gargžduose įvykęs ketvirtasis ekipų mačas baigėsi lygiosiomis 2:2.

Rungtynių akimirka | Klubo nuotr.

0

Rungtynės panevėžiečiams prasidėjo prastai: Vytautas Černiauskas atrėmė varžovo bandymą, tačiau kamuolį į savo vartus 9-ąją minutę nukreipė Abdoulas Dante.

Vis dėlto „Panevėžys“ dar pirmame kėlinyje likvidavo deficitą. 24-ąją minutę Rokas Rasimavičius baudos aikštelėje surado Marko Bačaniną, kuris džiaugėsi pirmuoju sezono įvarčiu. Maža to, serbas 45-ąją minutę pasinaudojo nesėkmingu gargždiškių žaidimu baudos aikštelėje bei pasiekė dublį.

Po pertraukos „Banga“ greitai atstatė pusiausvyrą. 49-ąją minutę Rokas Filipavičius gražiu smūgiu pelnė savo pirmą įvartį 2025 metų sezone.

