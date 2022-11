Bagiamajame teniso tezono turnyre nugalėjo Džokovičius

Tai buvo ketvirta serbo pergalė prieš norvegą iš tiek pat galimų. Pirmajame sete N.Džokovičius kur kas lengviau už varžovą rinko taškus savo padavimais, o C.Ruudui vis tekdavo tvarkytis su spaudimu.

Jau pirmajame geime serbas turėjo du „break pointus“, bet norvegas atsilaikė. Aštuntajame geime N.Džokovičius turėjo dar vieną „break pointą“, bet C.Ruudas ir vėl jį neutralizavo. Dvyliktajame geime norvegas savo padavimų metu atsiliko 30:40 ir galiausiai palūžo, padarydamas lemtingą klaidą.

N.Džokovičiaus rankos jau pirmajame mače vienos iš pertraukėlės metu drebėjo panašiai kaip alinančiame mače su Daniilu Medvedevu. Iki šiol spėliojama, ar tai susiję su sumažėjusiu gliukozės kiekiu kraujyje, ar didele įtampa bei stresu. Tiesa, tą mačą su D.Medvedevu N.Džokovičius laimėjo, o ir akistatoje su C.Ruudu grįžęs po pertraukėlės žaidė užtikrintai.

Antrajame sete serbas greitai perėmė iniciatyvą – ketvirtajame geime jis laimėjo varžovo padavimų seriją ir atitrūko nuo C.Ruudo. Per likusią seto dalį N.Džokovičius išlaikė pranašumą ir nesuteikė oponentui nė vieno „break pointo“.

Šiokią tokią progą pasipriešinti C.Ruudas turėjo devintajame geime, kai varžovo padavimų metu rezultatas buvo 30:30. Tada N.Djokovičius laimėjo labai ilgą kamuoliuko įžaidimą ir išsiveržė į priekį (40:30), o turnyrą ir savo sezoną užbaigė neatremiamu padavimu.

Anksčiau C.Ruudas prieš N.Djokovičių žaidė tris kartus ir visus tuos mačus laimėjo serbas. Negana to, N.Djokovičius prieš norvegą laimėjo ir visus 6 žaistus setus. Pernai šie tenisininkai irgi buvo susitikę „ATP Finals“ turnyre Turine, tik tąkart vienas prieš kitą žaidė grupės etape ir N.Džokovičius tada buvo pranašesnis – 7:6 (7:4), 6:2.

35-erių serbas 6-ą kartą karjeroje laimėjo „ATP Finals“ vienetų turnyrą ir pakartojo šveicaro Rogerio Federerio visų laikų rekordą. Tuo tarpu kitą R.Federerio rekordą N.Djokovičius pagerino.

Šveicaras iki šiol buvo vyriausias tenisininkas, laimėjęs „ATP Finals“ vienetų turnyrą. 2011 m. R.Federeris tai padarė būdamas 30 metų ir 3 mėnesių amžiaus. N.Djokovičius, kuris „ATP Finals“ trofėjaus laukė nuo 2015 m., triumfavo būdamas 35 metų ir 5 mėnesių amžiaus. Tuo tarpu 23-ejų norvegas pirmą kartą žaidė šio turnyro finale.

🏆 DJOKO-SIX 🏆



The moment @DjokerNole defeated Ruud to claim his SIXTH #NittoATPFinals title! pic.twitter.com/PBJbuFjdPi

