B grupės mūšyje – pirmasis kraujas: Anglija – Iranas

Mačas prasidėjo 15 valandą Lietuvos laiku.

Anglai pastaruoju metu buksuoja ir prieš čempionatą nelaimėjo šešių iš eilės rungtynių. Įdomu tai, kad šios dvi rinktinės per istoriją niekada nebuvo susitikusios.

I kėlinys

45+ min. Pirmajame kėlinyje dėl rungtynių pradžioje patirtos Irano vartininko traumos buvo pridėta net 14 žaidimo laiko minučių.

45 min. ĮVARTIS! Harry Kane'as greitoje atakoje atliko juvelyrinį perdavimą Raheemui Sterlingui, kuriam beliko kyštelti koją ir kamuolys vėl suspurdėjo tinkle.

43 min. ĮVARTIS! Harry Maguire'as laimėjo pirmąjį kamuolį baudos aikštelėje, o 21-erių Bukayo Saka tiksliu smūgiu nukreipė kamuolį į vartų kampą. Anglija pirmauja 2:0.

35 min. ĮVARTIS! 19-metis Jude'as Bellinghamas laimi mikrodvikovą ir puikiu smūgiu nukreipė kamuolį į viršutinį vartų kampą. Anglija pirmauja 1:0.

32 min. Harry Maguire'as po puikiai išpildyto standarto smūgiavo galva ir pataikė į vartų konstrukciją.

20 min. Rimtai susižeidusį vartininką pakeitė Hosseinas Hosseini. Pranešma, kad tūkstančiai anglų sirgalių vis dar negali patekti į stadioną, kadangi per mobilią aplikaciją pirkti bilietai yra „dingę“ ir šiuo metu nepasiekiami.

8 min. Irano vartininkui Alirezui Beiranvandui čempionatas prasidėjo pačiu blogiausiu būdu. Susidūręs su Anglios rinktinės gynėju Harry Maguire'u vartininkas apsipylė kraujais. Mačas buvo sustabdytas bent 8 min. A. Beiranvandas persirengė krauju permirkusią aprangą ir bandė tęsti rungtynes, tačiau po poros minučių buvo priverstas palikti aikštę.

FIFA’s ticket app has crashed.



Fans are struggling to get into England’s game against Iran at Khalifa International Stadium.



pic.twitter.com/O58v4v97LI