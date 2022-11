B grupės atomazga: politinių atspalvių turinti dvikova ir mūšis dėl išlikimo

Abi grupės rungtynės prasidės 21 valandą.

Anglija su keturiais taškais grupėje yra pirma. Anglų laukia akistata su Velsu, kur lygiosios arba pralaimėjimas mažesniu nei keturių įvarčių skirtumu garantuotų kelialapį į aštuntfinalį.

Velsui būtina tik pergalė ir reikės dairytis į kitą grupės mačą.

Kitame grupės susitikime susigrums JAV (2 tšk.) ir Iranas (3 tšk.). Čia, atsižvelgiant į anglų-valų akistatą, iraniečiams gali užtekti ir lygiųjų.

Vis dėlto pergalė jiems tikrai garantuotų bilietą į aštuntfinalį. JAV situacija yra kur kas aiškesnė – tik pergalė atvertų duris toliau.

RUNGTYNIŲ EIGA:

Anglija – Velsas

Pirmas kėlinys:

45+4 min. 0:0 kol kas, o šis rezultatas nepalankus Velsui.

31 min. Velsas visiškai negali net priartėti prie anglų vartų.

12 min. Bet čia pat ją ir susikuria, tačiau Marcusas Rashfordas progos neišnaudoja – savo komandą gelbėja Velso vartininkas.

10 min. Anglai užtikrinta kontroliuoja kamuolį, bet pavojingomis atakomis tai kol kas nevirsta.

1 min. Rungtynės prasideda!

Your #ThreeLions team news is in! 📋 pic.twitter.com/CdisdXcSTv