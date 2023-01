Australijoje Djokovičius iškovojo net 35-ą pergalę iš eilės

Pagrindinis turnyro favoritas serbas Novakas Djokovičius (ATP-5) pirmajame rate per 2 valandas 3 minutes 6:3, 6:4, 6:0 eliminavo ispaną Roberto Carballesą Baeną (ATP-75). Tai buvo antra serbo pergalė prieš ispaną iš tiek pat galimų.

Nors N. Djokovičius pirmasis susikūrė „break pointą“, R. Carballesas Baena irgi galėjo perimti iniciatyvą. Ispanas penktajame geime pirmavo 40:0, tačiau nerealizavo trijų „break pointų“ iš eilės. N. Djokovičius nuo varžovo atitrūko šeštajame geime, kai laimėjo varžovo padavimų seriją. Per visą likusią susitikimo dalį ispanas neturėjo didesnių vilčių pakeisti mačo eigą.

When you model your game after Djokovic but you’re facing the real Djokovic pic.twitter.com/aVoDcIVrLr — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 17, 2023

Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik serbas ir septintajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją. Tuo tarpu trečiajame sete N. Djokovičius žaidė fenomenaliai – taškais jis setą laimėjo net 24:4.

The King of Melbourne is back with a 💥𝐁𝐀𝐍𝐆💥at the Australian Open 👑🇦🇺



Novak Djokovic enjoyed every moment of that 🥰#AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/ArZpTIMUPB — Eurosport (@eurosport) January 17, 2023

"This is more than I dreamed of after what happened in the last 12 months" 🥰



Nors prieš turnyrą buvo nerimaujama dėl serbo pakinklinės sausgyslės traumos, kol kas tai jam didesnio diskomforto nesukėlė.

Nors prieš turnyrą buvo nerimaujama dėl serbo pakinklinės sausgyslės traumos, kol kas tai jam didesnio diskomforto nesukėlė.

N. Djokovičiui tai buvo 35-a pergalė Australijoje iš eilės. Taip pat jis iškovojo 22-ą pergalę Rodo Laverio vardo korte paeiliui.

35-year-old Novak Djokovic makes it 35 consecutive wins in Australia, 22 wins in a row on Rod Laver Arena 🔥#NovakDjokovic #AustralianOpen #Tennis pic.twitter.com/JvoudjsvMe REKLAMA January 17, 2023

N. Djokovičius yra tituluočiausias visų laikų „Australian Open“ vyrų vienetų žaidėjas. Šiame turnyre jis čempionu tapo net 9 kartus. „Australian Open“ jis laimėjo 3 metus paeiliui, o pernai ginti titulo negalėjo, nes nepanoro skiepytis nuo covid-19.

Kiek daugiau vargo pirmajame rate turėjo norvegas Casperas Ruudas (ATP-3). Jis po 3 valandų 19 minučių kovos 6:3, 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3 palaužė čeko Tomašo Machačo (ATP-110) pasipriešinimą. Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą kartą.

T. Machačas jau pirmajame mačo geime turėjo „break pointą“, bet jo nerealizavo, o vėliau iniciatyvą perėmė C. Ruudas. Antrajame sete norvegas pirmavo 6:5, bet dvyliktajame geime „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Pratęsime C. Ruudas buvo atitrūkęs 5:1, tačiau ir vėl barstė persvarą (5:5), kol galiausiai antru mėginimu realizavo „set pointą“.

Trečiajame sete „break pointus“ kūrėsi tik C. Ruudas, bet visus juos pralaimėjo, o pratęsime nė karto nepirmavo. Ketvirtajame sete T. Machačas mėgino perimti iniciatyvą, tačiau nerealizavo „break pointo“, o septintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Čekas aštuntajame geime nerealizavo dar vieno „break pointo“ ir kapituliavo devintajame geime, kai vėl pralaimėjo savo padavimų seriją.

Antradienį taip ir liko neužbaigta daugiau nei 10 vienetų mačų. Iš pradžių mačus teko stabdyti dėl karščio, vėliau – dėl lietaus.

Bendras šių metų „Australian Open“ prizų fondas yra rekordinis – net 76,5 mln. Australijos dolerių (49,46 mln. eurų).