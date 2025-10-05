Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Auklėtiniais besidžiaugęs Tomas Masiulis: kai laimi, lengviau patikėti, ką darai

2025-10-05 19:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 19:41

Tomas Masiulis su Kauno „Žalgiriu“ Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) galingai uždarė tobulą savaitę. Treneris po pergalės prieš Utenos „Juventus“ klubą džiaugėsi auklėtinių požiūriu.

T.Masiulis per savaitę iškovojo tris pergales (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

0

„Smagu, kad vyrai rimtai pažiūrėjo į rungtynes. Iš kiekvienos treniruotės ar mačo mes visada norime kažką pasiimti. Visada turime pasiimti kažką naudingo, o šiandien iki pabaigos išlaikėme koncentraciją ir džiaugiamės iškovoję pergalę“, – spaudos konferenciją pradėjo T.Masiulis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynėse su pagrindinės komandos marškinėliais debiutavo 18-metis Kajus Mikalauskas. Gynėjas per 21 minutę pelnė 4 taškus.

„Gerą, – paklaustas, kokį įspūdį paliko jaunuolis, atsakė „Žalgirio“ vairininkas. – Jis sportavo su mumis ir pasiruošime matėme, ką jis gali. Šiandien reikėjo įžaidėjo, davėme pailsėti Nigelui Williamsui-Gossui po dvigubos savaitės. Taip pat norėjome riboti Maodo Lo ir Sylvaino Francisco laiką.

Kajus sužaidė solidžiai. Su mumis pastaruoju metu nesportavo, kažkur gal derinius buvo primiršęs, bet ko tikėjomės, tą šiandien iš jo ir gavome.“

– Kiek tokios savaitės padeda procesui?

– Ir trenerių štabui, ir žaidėjams geriau. Kai laimi, lengviau patikėti, ką darai. Bet jei ir būtume pralaimėję, tą patį reikalaučiau. Turime daug patyrusių žaidėjų, kurie daug sistemų matę, kažkokių stebuklų nekuriame. Džiugu, kad visi ateina šimtu procentų kiekvieną dieną. Smagu būti trenerio vietoje ir matyti taip kovojančią komandą.

– O Dovydas Buika, kodėl nebuvo registruotas?

– Mes žaisime tik penktadienį, norėjome, kad krūvį gautų. Negalime visai atsipalaiduoti, rytoj laisva diena, o ir „Juventus“ rimta, stipri komanda. Mums reikėjo labiau įžaidėjo, nes Dovis mums labiau į antrą poziciją yra. Norėjome, kad čia įsivažiuotų Iggy, Sirvis, Rubštavičius. Šita pozicija pas mus yra perpildyta.

– Kaip būtent šitam trio sekėsi įsivažiuoti?

– Tokios rungtynės tam ir yra, kas įsivažiuotų. Supranta ir žaidėjai, kad toks ilgas sezonas ir čia tik pati pradžia. Visų mums reikės, jų darbas būti pasiruošus kiekvieną minutę, o trenerių – naudoti tuos, kurie tą akimirką geriausiai tinka. Nieko nėra asmeniško, viskas dėl komandos. Tokiose rungtynėse jie turi įgauti pasitikėjimą.

