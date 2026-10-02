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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

ATP „Challenger“ turnyro Porte ketvirtfinalis: Edas Butvilas – Jerome‘as Kymas 7:6 (7:5), 1:2 (GYVAI)

2026-10-02 17:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 17:00
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Porte (Portugalija) vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Eupago Porto Open“ vyrų teniso turnyre 22-ejų Edas Butvilas (ATP-203) ketvirtfinalyje susitinka su 23-ejų šveicaru Jerome‘u Kymu (ATP-286). Mačas prasidės apie 17 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

Edas Butvilas („Eupago Porto Open“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Porte (Portugalija) vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Eupago Porto Open“ vyrų teniso turnyre 22-ejų Edas Butvilas (ATP-203) ketvirtfinalyje susitinka su 23-ejų šveicaru Jerome‘u Kymu (ATP-286). Mačas prasidės apie 17 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

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Pirmajame sete E.Butvilas du kartus pirmavo po laimėtų varžovo padavimų serijų (3:2, 4:3), bet persvarą greitai išbarstydavo (3:3, 4:4). Dešimtajame geime J. Kymas buvo per tašką nuo laimėto seto, tačiau E. Butvilas išsigelbėjo savo padavimų metu. Pratęsime E. Butvilas neišlaikė 3 taškų pranašumo (5:2, 5:5). Vėliau lietuvis pelnė tašką po savo padavimo ir susikūrė pirmą „set pointą“ (6:5). Jį lietuvis realizavo po J. Kymo klaidos smūgiuojant iš oro. Setas truko ilgiau nei valandą.

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E. Butvilas antrąjį setą pradėjo nuo pralaimėtos savo padavimų serijos ir paleido šveicarą į priekį (0:2).

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Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

J. Kymas 2021 m. buvo 5-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis žaidė „US Open“ jaunių pusfinalyje ir Vimbldono jaunių ketvirtfinalyje.

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ATP reitinge pernai šveicaras buvo pasiekęs sau rekordinę – 123-ią – vietą. 2025 m. J .Kymas stebino geru pasirodymu „US Open“ turnyre, kur įveikė kvalifikaciją, pagrindiniame etape nugalėjo Ethaną Quinną ir Brandoną Nakashimą, o trečiajame rate 4 setus priešinosi Taylorui Fritzui.

J. Kymas per profesionalo karjerą yra laimėjęs 5 vienetų turnyrus: 3 – ITF ir 2 – ATP „Challenger“ turuose. Šio sezono pradžioje šveicaras pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Prancūzijoje pusfinalį, o kovo pradžioje Ruandoje patyrė peties traumą ir negalėjo žaisti pustrečio mėnesio. Liepą J. Kymas žaidė ATP „Challenger“ turnyro Rumunijoje pusfinalyje, o rugpjūtį pasiekė tokio paties rango turnyro finalą Vokietijoje.

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E. Butvilui pergalė atneštų 35 ATP vienetų reitingo taškus ir 10 605 eurus, o pusfinalyje jo lauktų portugalas Henrique Rocha (ATP-127) arba danas Augustas Holmgrenas (ATP-245). Pralaimėjimo atveju lietuvis liktų su 16 reitingo taškų bei 6160 eurų.

Virtualiame ATP reitinge E. Butvilas dabar yra 195-as. Pergalė ketvirtfinalyje jį pakeltų į dar neregėtas karjeros aukštumas – 185-ą poziciją.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Porte prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.

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