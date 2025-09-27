ATP „Challenger“ turnyro Lisabonoje pusfinalis: Vilius Gaubas – Ignacio Buse 7:5, 4:5 (tiesioginė vaizdo transliacija)

V. Gaubo ir I. Buse apšilimo metu pliaupė liūtis, tačiau tenisininkai vis tiek pradėjo mačą.
V. Gaubas nuo pat mačo pradžios kūrėsi „break pointus“. Pirmajame geime varžovas spaudimą dar atlaikė, bet trečiajame geime palūžo ir paleido V. Gaubą į priekį. Lietuvis buvo atitrūkęs 3:1, tačiau šeštajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir prarado persvarą (3:3). Vėliau tęsėsi apylygė kova, o devintajame geime, kai V. Gaubas turėjo „break pointą“, mačas buvo sustabdytas dėl lietaus.
Laimei, šį kartą pertrauka nebuvo ilga. Po 10 minučių mačas buvo pratęstas ir V. Gaubas iš karto realizavo „break pointą“ (5:4). Dešimtajame geime V. Gaubas nepajėgė savo padavimais užbaigti seto, bet vienuoliktajame geime susigrąžino iniciatyvą (6:5). Lietuvis gavo antrą progą paduodamas kamuoliuką įtvirtinti pergalę sete ir šį sykį nebeklydo (7:5).
Antrajame sete V. Gaubas galėjo perimti iniciatyvą po penktojo geimo, bet nerealizavo „break pointo“. Septintajame geime lietuvis gavo dar vieną progą tašku laimėti varžovo padavimų seriją ir šį kartą ta proga pasinaudojo (4:3). Deja, persvarą V. Gaubas išbarstė jau kitame geime, kai lemtingu metu prastai sužaidė išbėgęs prie tinklo (4:4).
Atnaujinta 20.52 val. Pirmasis pusfinalis pagaliau pratęstas, tad V. Gaubo pasirodymo vis dar realu sulaukti šiandien.
Atnaujinta 19.38 val. Mačai nukelti dar bent pusvalandžiui.
Atnaujinta 18.38 val. Mačai nukelti dar bent valandai iki 19.40 val.
Atnaujinta 17.49 val. Pirmasis pusfinalis bus atnaujintas ne anksčiau nei 18.40 val.
Atnaujinta 16.48 val. Pirmasis pusfinalis dėl lietaus buvo sustabdytas. Tai reiškia, kad ir V. Gaubo bei I. Buse mačo pradžia vėluos.
Šie tenisininkai kiek anksčiau šiemet jau buvo susitikę ATP „Challenger“ turnyre Ispanijoje. Tąkart turnyras irgi vyko ant grunto, mačas irgi buvo žaidžiamas pusfinalyje, o V. Gaubas iškovojo pergalę – 6:4, 4:6, 6:4. Vėliau lietuvis tapo ir viso turnyro nugalėtoju.
I. Buse 2022 m. ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge buvo pakilęs iki 9-os vietos. Tais pačiais metais jis su tautiečiu Gonzalo Bueno pasiekė „Roland Garros“ jaunių dvejetų finalą, kuriame 4:6, 0:6 krito prieš Edą Butvilą ir kroatą Milį Poljičaką.
ATP reitinge I. Buse prieš keletą savaičių pasiekė sau rekordinę – 112-ą – vietą. Jau aišku, kad po turnyro Lisabonoje tenisininkas tą rekordą dar labiau pagerins.
Peru tenisininkas per karjerą yra laimėjęs 3 ITF vyrų vienetų turnyrus ir 2 ATP „Challenger“ titulus. Pastaruosius 2 trofėjus I. Buse iškovojo šiemet ant grunto: birželį triumfavo Vokietijoje, o rugsėjį – Ispanijoje.
I. Buse šiuo metu yra labai geros sportinės formos. Rugpjūčio viduryje jis pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Meksikoje pusfinalį, vėliau pirmą kartą karjeroje po kvalifikacijos pateko į „US Open“ pagrindinį etapą ir ten metė iššūkį pačiam Benui Sheltonui (3:6, 2:6, 4:6), tada laimėjo minėtą turnyrą Ispanijoje, vėliau laimėjo abu mačus Daviso taurėje ir dabar gali pasigirti net 10-ies pergalių serija.
V. Gaubui pergalė užtikrintų 50 ATP vienetų reitingo taškų ir 12 110 eurų, o finale jo lauktų portugalas Henrique Rocha (ATP-171) arba buvusi 60-oji pasaulio raketė italas Stefano Travaglia (ATP-239). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 25 ATP vienetų reitingo taškus bei 7225 eurus.
V. Gaubas virtualiame ATP reitinge dabar yra 159-as, o pergalė pusfinalyje jį pakeltų į 149-ą vietą. Artimiausiomis savaitėmis V. Gaubui tereikia „apginti“ 6 pernai tokiu metu iškovotus taškus.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lisabonoje prizų fondą sudaro 145 tūkst. eurų.
