ATP „Challenger“ turnyro Bragoje pusfinalis: Vilius Gaubas – Zdenekas Kolaras (GYVAI)

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. Tiesa, Z. Kolaras yra viešėjęs Lietuvoje ir 2022 m. sėkmingai žaidė ATP „Challenger“ turnyre Vilniuje, kur suklupo tik finale.
Z. Kolaras 2022 m. ATP vienetų reitinge buvo pasiekęs sau rekordinę – 111-ą – poziciją. Per karjerą čekas yra laimėjęs 12 profesionalų vienetų turnyrų: 7 – ITF ir 5 – ATP „Challenger“ turuose. 11 iš 12 titulų Z. Kolaras laimėjo ant grunto dangos, kuri naudojama ir turnyre Bragoje.
„Didžiojo kirčio“ turnyruose čekas per karjerą yra laimėjęs vienintelį pagrindinio etapo mačą. Tai jis padarė 2022 m. „Roland Garros“ turnyre, kai įveikė Lucasą Pouille, o vėliau antrajame rate krito prieš Stefaną Tsitsipą po įtemptos 4 setų kovos (3:6, 6:7, 7:6, 6:7).
Šiemet čekas jau spėjo iškovoti 3 titulus. Iš pradžių jis laimėjo ITF turnyrus Turkijoje ir Lenkijoje, o rugpjūtį laimėjo ATP „Challenger“ turnyrą Bulgarijoje – tai buvo didžiausias Z. Kolaro laimėtas vienetų turnyras nuo 2023 m. balandžio.
Po triumfo Bulgarijoje Z. Kolaras dar ne sykį sėkmingai pasirodė ATP „Challenger“ ture. Rugpjūtį čekas Vokietijoje pasiekė pusfinalį, o rugsėjį tuo pačiu pasižymėjo Austrijoje, nors tąkart startavo nuo kvalifikacijos.
V. Gaubui pergalė atneštų 44 ATP vienetų reitingo taškus ir 7620 eurų, o finale jo lauktų ispanas Alejandro Moro Canas (ATP-266) arba kroatas Luka Mikrutas (ATP-239). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 22 ATP vienetų reitingo taškus bei 4550 eurų.
Lietuvis virtualiame ATP reitinge jau yra pakilęs į 136-ą vietą. Pergalė pusfinalyje jam leistų aplenkti patį Staną Wawrinką, pagerinti karjeros rekordą ir šoktelėti į 130-ą poziciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
