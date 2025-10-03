ATP „Challenger“ turnyro Bragoje ketvirtfinalis: Vilius Gaubas – Marco Trungelliti 1:1 (GYVAI)

Šie tenisininkai 2023 m. susitiko Ispanijoje vykusio ITF turnyro pusfinalyje. Tąkart mačas irgi vyko ant grunto, o argentinietis įveikė lietuvį – 7:5, 7:5. Pernai ant kietos dangos M. Trungelliti sutiko Ričardą Berankį ir patyrė nesėkmę – 4:6, 6:7 (6:8).
M. Trungelliti 2019 m. ATP vienetų reitinge buvo pasiekęs sau rekordinę – 112-ą – vietą. Argentinietis yra laimėjęs 15 profesionalų vienetų turnyrų: 6 – ATP „Challenger“ ir 9 – ITF turuose. Visi jo titulai iškovoti ant grunto.
M. Trungelliti yra žaidęs visų 4 „Didžiojo kirčio“ turnyrų pagrindiniuose etapuose ir ne kartą nukeliavęs iki antrojo rato. Argentinietis labiausiai išgarsėjo 2016 m. „Roland Garros“ turnyre, kai nugalėjo tuo metu dešimtuke buvusį kroatą Mariną Čiličių.
Pastarieji mėnesiai Argentinos veteranui klostėsi labai sėkmingai. Gegužę jis žaidė ATP „Challenger“ turnyro Kroatijoje pusfinalyje, birželį pusfinalį pasiekė ir Vokietijoje, o dar po savaitės laimėjo ATP „Challenger“ turnyrą Prancūzijoje. Liepą M. Trungelliti žaidė ATP „Challenger“ turnyro Prancūzijoje pusfinalyje, o rugsėjį pradėjo fantastiškai, laimėdamas du iš eilės ATP „Challenger“ turnyrus Austrijoje bei Rumunijoje. Praėjusią savaitę Lisabonoje (Portugalija) M. Trungelliti žygis baigėsi ketvirtfinalyje.
V. Gaubui pergalė užtikrintų 22 ATP vienetų reitingo taškus ir 4550 eurų, o pusfinalyje jo lauktų čekas Zdenekas Kolaras (ATP-236) arba su „lucky loser“ statusu puikiai žaidžiantis ispanas Javieras Barranco Cosano (ATP-334). Nesėkmės atveju lietuvis liktų su 12 ATP vienetų reitingo taškų ir 2635 eurais.
Dabar V. Gaubas virtualiame ATP reitinge yra 138-as. Pergalė ketvirtfinalyje jį pakeltų dviem pozicijomis aukštyn. Sportas.lt primena, kad V. Gaubo karjeros rekordas yra 132-a vieta reitinge.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
