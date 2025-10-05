ATP „Challenger“ turnyro Bragoje finalas: Vilius Gaubas – Luka Mikrutas 3:4 (GYVAI)

Šie tenisininkai anksčiau susitiko tik 2021 m. „Orange Bowl“ jaunių turnyre. Ten mačas irgi vyko ant grunto, o L. Mikrutas įveikė V. Gaubą – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.
„Luka dabar demonstruoja labai gerą žaidimo lygį ir puikiai atlieka padavimus. Jis turi labai gerą smūgį vidine raketės puse. Pamenu, kaip prieš keletą metų žaidžiau prieš jį „Orange Bowl“ turnyre ir pralaimėjau. Tąkart abu žaidėme labai blogai ir apie tai juokavome. Žinau, kad rytoj finalas bus labai sunkus, bet aš pasistengsiu pasimėgauti žaidimu“, – šeštadienį po pusfinalio sakė V. Gaubas.
Nepaisant tos pergalės tarpusavio mače, L. Mikruto karjera jaunių tenise buvo prastesnė nei V. Gaubo. Kroatas ITF jaunių reitinge buvo pakilęs iki 40-os vietos, o lietuvis – iki 20-os. „Didžiojo kirčio“ jaunių turnyruose L. Mikrutas vienetuose nenuveikė nieko ypatingo, o dvejetuose toliausiai nukeliavo iki aštuntfinalio.
ATP reitinge kroatas dabar užima aukščiausią vietą per karjerą, o po turnyro Bragoje tą rekordą dar labiau pagerins ir galbūt net atsidurs 200-uke. L. Mikrutas yra laimėjęs 7 profesionalų vienetų turnyrus: 6 – ITF ir 1 – ATP „Challenger“. Vien šiemet kroatas laimėjo 5 turnyrus bei pasiekė didžiausią karjeros pergalę, kai tapo ATP „Challenger“ turnyro Italijoje nugalėtoju. Visi L. Mikruto karjeros titulai yra iškovoti žaidžiant ant grunto. Ši danga naudojama ir Bragoje.
V. Gaubas į ATP „Challenger“ turnyro finalą pateko 7-ą kartą karjeroje. Per ankstesnius 6 finalus lietuvis iškovojo 3 nugalėtojo titulus.
V. Gaubui pergalė finale atneštų 75 ATP vienetų reitingo taškus ir 12 980 eurų, o pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 44 ATP vienetų reitingo taškus ir 7620 eurų. V. Gaubas virtualiame ATP reitinge jau yra pakilęs į sau rekordinę – 130-ą – vietą. Pergalė finale lietuviui leistų šoktelėti maždaug į 120-ą poziciją, kas jį dar labiau priartintų prie tiesioginio kelialapio į „Australian Open“ pagrindinį etapą.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
