TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

ATP „Challenger“ turnyras Valensijoje: Vilius Gaubas – Ivanas Gachovas 2:6, 2:3 (GYVAI)

2025-10-07 14:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 14:35

Valensijoje (Ispanija) vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Copa Faulcombridge by Marcos Automocion“ vyrų teniso turnyro pirmajame rate 20-metis Vilius Gaubas (ATP-143) susitinka su 28-erių neutraliu atletu Ivanu Gachovu (ATP-288). Mačas prasidės apie 14.35 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

Vilius Gaubas prieš Alexį Klegou | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

I. Gachovas 2023 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 142-os vietos. Neutralus atletas per karjerą yra laimėjęs 18 profesionalų vienetų turnyrų: 16 – ITF ir 2 – ATP „Challenger“ turuose. Didžioji dalis I. Gachovo titulų iškovota žaidžiant ant grunto. Ši danga naudojama ir Valensijoje.

Šiemet I. Gachovas iškovojo 2 ITF vienetų titulus. ATP „Challenger“ ture neutralus atletas šiemet 2 kartus pasiekė pusfinalį.

Pagal pirminį variantą V. Gaubo varžovu turėjo tapti čekas Vitas Kopriva (ATP-93), bet tada iš dalyvių sąrašo išsibraukė du skirstyti žaidėjai. Tai leido V. Gaubui patekti tarp skirstytų žaidėjų ir iš karto susitikti su kitu skirstytu tenisininku jis nebegalėjo.

V. Gaubui pergalė užtikrintų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų britas Janas Choinski (ATP-158) arba kvalifikaciją įveikęs ispanas Miguelis Damas (ATP-344). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 1890 eurų.

V. Gaubas virtualiame ATP reitinge yra pakilęs į sau rekordinę – 130-ą – vietą, o pergalė pirmajame rate lietuviui leistų šoktelėti į 126-ą poziciją. Reitingas oficialiai atsinaujins tik kitą pirmadienį, kai baigsis ATP 1000 turnyras Šanchajuje (Kinija).

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Valensijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.

