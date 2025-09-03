Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

ATP „Challenger“ turnyras Sevilijoje: Vilius Gaubas – Jonašas Forejtekas 6:7 (3:7), 3:2 (GYVAI)

2025-09-03 18:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 18:10

Sevilijoje (Ispanija) vykstančiame stambiame ATP „Challenger“ serijos „LXII Copa Sevilla“ vyrų teniso turnyre 20-metis Vilius Gaubas (ATP-160) vienetų varžybų aštuntfinalyje susitinka su nuo kvalifikacijos pergales skinančiu 24-erių čeku Jonašu Forejteku (ATP-473). Mačo eigą nuo 18.10 val. galėsite sekti Sportas.lt portale.

Vilius Gaubas („Open Menorca“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

V. Gaubas geriau pradėjo mačą (2:0), o ketvirtajame geime atlaikė du „break pointus“ ir išsaugojo persvarą (3:1). J. Forejtekas atsitiesė šeštajame geime, kai laimėjo lietuvio padavimų seriją (3:3). V. Gaubas čia pat persvėrė rezultatą (4:3), bet po kelių minučių išbarstė pranašumą (4:4). Devintajame geime lietuvis nerealizavo trijų „break pointų“ iš eilės, nors pirmavo 40:0. Pratęsimo pradžioje tenisininkai apsikeitė laimėtais taškais varžovo padavimų metu. Vėliau V. Gaubas sužaidė prastą atkarpą 0:3 (2:2, 2:5). Lietuvis dar pelnė vieną tašką po čeko padavimo (3:5), bet vėliau pralaimėjo paties įžaistą kamuoliuką ir nesėkmingai užbaigė pratęsimą.

J. Forejtekas iš karto po pirmojo seto paprašė medicininės pertraukėlės. Panašu, kad čekas pajautė nugaros skausmus.

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. Prieš 3 metus ATP „Challenger“ turnyro Lilyje (Prancūzija) pusfinalyje J. Forejtekas susitiko su kitu lietuviu Ričardu Berankiu ir pralaimėjo jam rezultatu 4:6, 4:6. Tiesa, tas mačas vyko ant kietos dangos, o Sevilijoje žaidžiama ant grunto.

J. Forejtekas 2019 m. buvo pirmoji pasaulio jaunių raketė. Čekas yra 2018 m. Europos jaunių čempionas bei 2019 m. „US Open“ jaunių čempionas. Dvejetuose čekas iškovojo 2 „Didžiojo kirčio“ jaunių turnyrų titulus – „Australian Open“ bei Vimbldono (abu – 2019 m.).

ATP reitinge čekas aukščiausiai rikiavosi 2022 m. rugpjūtį, kai buvo 217-as. Per karjerą J. Forejtekas yra laimėjęs 5 profesionalų vienetų turnyrus: visus – ITF ture, žaisdamas ant grunto. ATP „Challenger“ turnyruose J. Forejtekas niekada nėra patekęs į finalą.

Pastaruoju metu čeko pozicija reitinge suprastėjo dėl traumų. Šio sezono pradžioje J. Forejtekas negalėjo žaisti daugiau nei 3 mėnesius. Po sugrįžimo čekas pasiekė 3 ITF turnyrų finalus ir laimėjo 2 iš jų.

V. Gaubui pergalė atneštų 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 5235 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų argentinietis Genaro Alberto Olivieri (ATP-259) arba portugalas Henrique Rocha (ATP-167). Pralaimėjimo atveju lietuvis liktų su 8 ATP vienetų reitingo taškais bei 3055 eurais.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Sevilijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų. Turnyro nugalėtojas čia susižers net 125 reitingo taškus ir 25,74 tūkst. eurų.

