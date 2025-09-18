ATP „Challenger“ turnyras Prancūzijoje: Edas Butvilas – Hugo Grenier 6:4, 1:0 (GYVAI)

Pirmasis setas klostėsi permainingai. E. Butvilas po „sausai“ pralaimėtos savo padavimų serijos atsiliko 1:3, bet labai greitai atsitiesė, realizuodamas du „break pointus“. Aštuntajame geime E. Butvilas savo padavimų metu buvo atsilikęs 15:40, tačiau atlaikė H. Grenier spaudimą ir priartėjo prie pergalės sete (5:3). Dešimtajame geime lietuvis atliko keletą puikių gynybinių smūgių ir įspūdingai realizavo „set pointą“ (6:4).
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. Prieš porą metų H. Grenier buvo sutikęs kitą lietuvį Ričardą Berankį ir pralaimėjo jam rezultatu 4:6, 6:1, 5:7. Tas mačas vyko ant kietos dangos, kuri naudojama ir šią savaitę Prancūzijoje.
H. Grenier karjeros aukštumas ATP vienetų reitinge pasiekė 2022 metų pabaigoje, kai buvo pakilęs iki 95-os vietos.
Prancūzas per karjerą yra laimėjęs 6 ITF ir 5 ATP „Challenger“ serijos vyrų vienetų teniso turnyrus. 2021 m. jis laimėjo vieną „Challenger“ turnyrą, o 2022 m. ir 2023 m. – po 2. Visas didžiausias karjeros pergales H. Grenier pasiekė ant kietos dangos. Prancūzas yra žaidęs visų „Didžiojo kirčio“ turnyrų pagrindiniuose etapuose, o trijuose iš jų pasiekė antrąjį ratą.
Šiame sezone H. Grenier geriausiai pasirodė ATP „Challenger“ turnyruose Meksikoje ir Portugalijoje, kur pasiekė pusfinalį. Vasaros pabaigoje prancūzas buvo netoli pagrindinio „US Open“ etapo, nes nukeliavo iki trečiojo kvalifikacijos rato. Rudenį H. Grenier pradėjo ATP „Challenger“ turnyre Turkijoje ir ten pasiekė ketvirtfinalį.
E. Butvilui pergalė užtikrintų 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 5235 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų estas Markas Lajalas (ATP-156) arba buvusi 38-oji pasaulio raketė slovakas Alexas Molčanas (ATP-203). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
