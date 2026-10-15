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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

ATP „Challenger“ turnyras Portugalijoje: Vilius Gaubas – Tristanas Boyeris 2:3 (GYVAI)

2026-10-15 17:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-15 17:10
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Portugalijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Maia Open“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje 21-erių Vilius Gaubas (ATP-141) ant grunto susitinka su 25-erių amerikiečiu Tristanu Boyeriu (ATP-209). Mačas prasidės apie 17.10 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

Vilius Gaubas (Federacao Portuguesa de Tenis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Portugalijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Maia Open“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje 21-erių Vilius Gaubas (ATP-141) ant grunto susitinka su 25-erių amerikiečiu Tristanu Boyeriu (ATP-209). Mačas prasidės apie 17.10 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

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Šie tenisininkai 2025 m. ant grunto susitiko prestižinio „Roland Garros“ turnyro kvalifikacijoje. Tuomet V. Gaubas iškovojo pergalę rezultatu 7:5, 6:3.

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T. Boyeris 2018 m. buvo 8-oji pasaulio jaunių raketė. ATP reitinge amerikietis aukščiausiai yra buvęs 106-as (2025 m. rugsėjį).

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T. Boyeris per karjerą yra laimėjęs 4 ATP „Challenger“ vienetų turnyrus. 3 titulus jis laimėjo 2024 m., o 1 – šių metų gegužę Tunise. Visi šie titulai buvo laimėti žaidžiant ant grunto.

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Birželį T. Boyeris pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Prancūzijoje pusfinalį, o vėliau perėjo ant žolės ir pirmą kartą įveikė Vimbldono kvalifikaciją. Tiesa, pagrindinio etapo starte amerikietis 3:6, 5:7, 5:7 neprilygo portugalui Nuno Borgesui.

Liepos pabaigoje T. Boyeris ATP 250 turnyre Meksikoje įveikė kvalifikaciją, o aštuntfinalyje 7:6 (7:4), 3:4 pirmavo prieš garsų argentinietį Francisco Cerundolo, bet sunegalavo ir atsisakė tęsti mačą. Vėliau ATP „Challenger“ turnyre JAV amerikietis krito prieš Edą Butvilą.

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Pastaraisiais mėnesiais T. Boyerio rezultatai buvo gana kuklūs. Tik ATP „Challenger“ turnyre San Diege (JAV) jam pavyko pasiekti ketvirtfinalį, o kituose turnyruose jis krisdavo pirmajame arba antrajame rate.

V. Gaubui pergalė atneštų 14 ATP vienetų reitingo taškų ir 4855 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų kroatas Matejus Dodigas (ATP-174) arba austras Lukasas Neumayeris (ATP-180). Pralaimėjimo atveju lietuvis liktų su 7 reitingo taškais bei 2780 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 160,68 tūkst. eurų.

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