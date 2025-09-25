Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

ATP „Challenger“ turnyras Orleane: Edas Butvilas – Nicolai Budkovas Kjaeras 6:4, 2:1 (GYVAI)

2025-09-25 14:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 14:35

Orleane (Prancūzija) vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Co'met Orleans Open“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-217) susitinka su 19-mečiu Norvegijos talentu Nicolai Budkovu Kjaeru (ATP-155). Mačas prasidės apie 14.35 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

Orleane (Prancūzija) vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Co'met Orleans Open“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-217) susitinka su 19-mečiu Norvegijos talentu Nicolai Budkovu Kjaeru (ATP-155). Mačas prasidės apie 14.35 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

0

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

Šiemet Ričardas Berankis turėjo progą išbandyti jėgas prieš N. Budkovą Kjaerą. ATP „Challenger“ turnyro Kazachstane ketvirtfinalyje lietuvis ant kietos dangos pralaimėjo norvegui – 6:7 (4:7), 4:6. Ta pati danga naudojama ir turnyre Orleane.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N. Budkovas Kjaeras – vienas talentingiausių savo kartos tenisininkų. Pernai jis tapo pirmąja pasaulio jaunių rakete (kaip kadaise ir R. Berankis), laimėjo Vimbldono jaunių vienetų turnyrą ir „Roland Garros“ jaunių dvejetų turnyrą bei žaidė „US Open“ jaunių vienetų turnyro finale.

Vyrų tenise norvego rezultatai taip pat sparčiai progresuoja – dabar jis užima aukščiausią vietą ATP reitinge per karjerą. N. Budkovas Kjaeras pernai laimėjo pirmus 2 ITF vyrų vienetų turnyrus, o šiemet jau spėjo iškovoti 3 ATP „Challenger“ vienetų titulus.

Liepos mėnesį norvegas ATP 250 kategorijos turnyre Švedijoje prasimušė į pagrindinį etapą, ten nugalėjo brazilą Thiago Monteiro (5:7, 6:3, 7:6) ir tik aštuntfinalyje po įtemptos kovos nusileido argentiniečiui Sebastianui Baezui (6:3, 2:6, 5:7).

Vėliau po triumfo Kazachstane norvegas pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Italijoje ketvirtfinalį bei pusfinalį. Rugsėjį N. Budkovas Kjaeras nesėkmingai sužaidė ATP „Challenger“ turnyre Italijoje, o prieš kiek daugiau nei savaitę nepateko į ATP 250 turnyro Kinijoje pagrindinį etapą.

E. Butvilui pergalė užtikrintų 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 5235 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų 19-metis ispanas Martinas Landaluce (ATP-136). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus.

E. Butvilas šią savaitę praras reitingo taškus, kuriuos pernai tokiu metu iškovojo pergalingame ATP „Challenger“ turnyre JAV. Lietuvis virtualiame reitinge yra nukritęs į 289-ą vietą.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Orleane prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.

