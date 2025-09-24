ATP „Challenger“ turnyras Lisabonoje: Vilius Gaubas – Frederico Ferreira Silva 7:5, 0:0 (GYVAI)

Šie tenisininkai pernai jau buvo susitikę ant grunto kitame ATP „Challenger“ turnyre Portugalijoje. Tąkart V. Gaubas nugalėjo po permainingos kovos – 7:5, 2:6, 6:3.
Šiemet ATP „Challenger“ turnyre Rumunijoje F. Ferreira Silva ant grunto sutiko kitą lietuvį Edą Butvilą ir šventė pergalę rezultatu 6:4, 6:3.
F. Ferreira Silva turėjo puikią karjerą jaunių tenise. Jis su britu Kyle‘u Edmundu 2012 m. laimėjo „US Open“ jaunių dvejetų turnyrą, o 2013 m. – „Roland Garros“ jaunių dvejetų turnyrą. 2012 m. portugalas ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge rikiavosi 6-as.
ATP reitinge 2021 m. portugalas buvo pakilęs iki 168-os vietos. Tais pačiais metais jis žaidė „Australian Open“ pagrindiniame etape. Įdomu tai, kad F. Ferreira Silva antrąjį reitingo šimtuką sugebėjo pasiekti taip niekada ir nelaimėjęs ATP „Challenger“ vienetų turnyro. Jis pasiekė 4 finalus ir visus juos pralaimėjo. ITF vyrų ture F. Ferreira Silva yra laimėjęs 20 vienetų titulų.
Šiemet portugalas gimtinėje laimėjo ITF turnyrą, o dar 2 kartus pasiekė pusfinalį. ATP „Challenger“ ture F. Ferreira Silva šiemet toliausiai buvo nukeliavęs iki pusfinalio – tai jis padarė prieš mėnesį Portugalijoje. Tiesa, reikia pažymėti, kad portugalas kiek daugiau nei 3 šio sezono mėnesius niekur nežaidė, o į kortą grįžo tik birželio viduryje.
V. Gaubui pergalė atneštų 14 ATP vienetų reitingo taškų ir 4195 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų 20-metis ispanas Danielis Merida (ATP-173). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 7 ATP vienetų reitingo taškus bei 2450 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lisabonoje prizų fondą sudaro 145 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!