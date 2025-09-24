Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

ATP „Challenger“ turnyras Lisabonoje: Vilius Gaubas – Frederico Ferreira Silva 7:5, 0:0 (GYVAI)

2025-09-24 19:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 19:25

Lisabonoje (Portugalija) tęsiasi ATP „Challenger“ serijos „Lisboa Belem Open“ vyrų teniso turnyras. Vienetų varžybų aštuntfinalyje trečiadienį 20-metis Vilius Gaubas (ATP-161) susitinka su vardinį kvietimą gavusiu 30-mečiu portugalu Frederico Ferreira Silva (ATP-234). Mačas prasidės apie 19.25 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

Vilius Gaubas prieš Alexį Klegou | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie tenisininkai pernai jau buvo susitikę ant grunto kitame ATP „Challenger“ turnyre Portugalijoje. Tąkart V. Gaubas nugalėjo po permainingos kovos – 7:5, 2:6, 6:3.

Šiemet ATP „Challenger“ turnyre Rumunijoje F. Ferreira Silva ant grunto sutiko kitą lietuvį Edą Butvilą ir šventė pergalę rezultatu 6:4, 6:3.

F. Ferreira Silva turėjo puikią karjerą jaunių tenise. Jis su britu Kyle‘u Edmundu 2012 m. laimėjo „US Open“ jaunių dvejetų turnyrą, o 2013 m. – „Roland Garros“ jaunių dvejetų turnyrą. 2012 m. portugalas ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge rikiavosi 6-as.

ATP reitinge 2021 m. portugalas buvo pakilęs iki 168-os vietos. Tais pačiais metais jis žaidė „Australian Open“ pagrindiniame etape. Įdomu tai, kad F. Ferreira Silva antrąjį reitingo šimtuką sugebėjo pasiekti taip niekada ir nelaimėjęs ATP „Challenger“ vienetų turnyro. Jis pasiekė 4 finalus ir visus juos pralaimėjo. ITF vyrų ture F. Ferreira Silva yra laimėjęs 20 vienetų titulų.

Šiemet portugalas gimtinėje laimėjo ITF turnyrą, o dar 2 kartus pasiekė pusfinalį. ATP „Challenger“ ture F. Ferreira Silva šiemet toliausiai buvo nukeliavęs iki pusfinalio – tai jis padarė prieš mėnesį Portugalijoje. Tiesa, reikia pažymėti, kad portugalas kiek daugiau nei 3 šio sezono mėnesius niekur nežaidė, o į kortą grįžo tik birželio viduryje.

V. Gaubui pergalė atneštų 14 ATP vienetų reitingo taškų ir 4195 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų 20-metis ispanas Danielis Merida (ATP-173). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 7 ATP vienetų reitingo taškus bei 2450 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lisabonoje prizų fondą sudaro 145 tūkst. eurų.

