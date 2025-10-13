ATP „Challenger“ turnyras Italijoje: Edas Butvilas – Moezas Echargui (GYVAI)

E. Butvilui tai bus proga revanšui. Pirmą kartą jis su tunisiečiu susitiko šių metų rugpjūčio 1 d. ATP „Challenger“ turnyro Portugalijoje ketvirtfinalyje. Ten mačas irgi vyko ant kietos dangos, o E. Butvilas patyrė nesėkmę – 6:4, 3:6, 3:6. Tunisietis vėliau tapo minėto turnyro nugalėtoju.
M. Echargui per karjerą yra laimėjęs 19 profesionalų vienetų turnyrų: 16 – ITF ture ir 3 – ATP „Challenger“. Net 18 iš 19 titulų tunisietis laimėjo žaisdamas ant kietos dangos, o Šis sezonas tunisiečiui yra geriausias gyvenime. Vien šiemet tunisietis gimtinėje laimėjo net 9 profesionalų vienetų turnyrus: 6 – ITF ir 3 – ATP „Challenger“ turuose. Iki šių metų M. Echargui net neturėjo ATP „Challenger“ vienetų turnyrų titulų.
Įdomu tai, kad visi M. Echargui trofėjai ITF ture yra iškovoti gimtajame Tunise, o ATP „Challenger“ ture jis jau spėjo triumfuoti Portugalijoje, Graikijoje ir Prancūzijoje.
M. Echargui prieš keletą savaičių ATP reitinge buvo pasiekęs sau rekordinę – 142-ą – vietą. Tunisietis rugsėjo viduryje laimėjo ATP „Challenger“ turnyrą Sen Tropeze (Prancūzija), bet vėliau per 3 mačus ATP „Challenger“ ture pasiekė vos 1 pergalę.
E. Butvilui pergalė atneštų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų prancūzas Arthuras Gea (ATP-254) arba vienas iš kvalifikacijos dalyvių. Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 1890 eurų.
E. Butvilui per paskutines sezono savaites reikia bent kelių gerų pasirodymų, jei jis nori patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
