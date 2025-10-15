ATP „Challenger“ turnyras Italijoje: Edas Butvilas – Arthuras Gea (mačas nukeltas dėl lietaus)

Atnaujinta 13.37 val. Lietus nesiliauja, visi vienetų mačai buvo nukelti. Dabar planuojama, kad E. Butvilas su A. Gea pradės žaisti apie 18 val. Lietuvos laiku.
Šie tenisininkai anksčiau 3 kartus susitiko jaunių turnyruose. 2021 m. E. Butvilas su A. Gea pasidalino po pergalę, o 2022 m. „Australian Open“ jaunių turnyre lietuvis 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2) išplėšė dramatišką pergalę prieš prancūzą. Australijoje, kaip ir Italijoje, žaidžiama ant kietos dangos.
Šiemet Ispanijoje A. Gea ATP „Challenger“ turnyre ant grunto 5:7, 3:6 pralaimėjo Viliui Gaubui.
A. Gea 2023 m. buvo 8-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis pasiekė Vimbldono jaunių dvejetų finalą ir „US Open“ jaunių vienetų pusfinalį.
Prancūzas ATP reitinge nebuvo pakilęs aukščiau 247-os vietos ir dar neturi ATP „Challenger“ vienetų titulų. Tiesa, ITF vyrų ture jis jau laimėjo 9 vienetų turnyrus – visus ant kietos dangos.
Vien šiame sezone A. Gea pateko į 6 ITF turnyrų finalus ir laimėjo 4 iš jų. Į Italiją jis kaip tik ir atvyko po triumfo ITF turnyre Tunise.
E. Butvilui pergalė užtikrintų 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 5235 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų antroji turnyro raketė čekas Vitas Kopriva (ATP-94) arba buvusi 63-ioji pasaulio raketė prancūzas Luca van Assche (ATP-238). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 8 ATP vienetų reitingo taškus bei 3055 eurus.
Lietuviui per paskutines sezono savaites reikia bent kelių gerų pasirodymų, jei jis nori patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!