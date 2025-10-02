Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

ATP „Challenger“ turnyras Ispanijoje: Edas Butvilas – Luca Potenza (GYVAI)

2025-10-02 13:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 13:30

Ispanijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Ferrero Challenger“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-291) susitinka su 25-erių italu Luca Potenza (ATP-399), kuris pralaimėjo dar kvalifikacijoje, bet „lucky loser“ statusu pateko į pagrindinį etapą, kai ten atsilaisvino vieta. Mačas prasidės apie 15 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

L. Potenza šiuo metu užima aukščiausią vietą ATP reitinge per karjerą. Italas yra laimėjęs 3 ITF turo vienetų turnyrus: visus Tunise ant kietos dangos. Ši danga naudojama ir turnyre Ispanijoje.

L. Potenza vieną iš savo titulų iškovojo pačioje šio sezono pradžioje – sausio mėnesį. Vėliau L. Potenza ITF turo turnyruose dar 2 kartus nukeliavo iki finalo, o net 6 sykius iškrito pusfinalyje. Italas šiemet taip pat jau įrodė, kad gali būti konkurencingas ATP „Challenger“ ture – Stambule (Turkija) prieš mažiau nei mėnesį L. Potenza startavo nuo kvalifikacijos ir pasiekė net pusfinalį.

E. Butvilui pergalė atneštų 14 ATP vienetų reitingo taškų ir 4195 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų vienas iš kvalifikacijos dalyvių – austras Neilas Oberleitneris (ATP-453, ATP dvejetų-94) arba čekas Petras Brunclikas (ATP-436). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 7 ATP vienetų reitingo taškus bei 2450 eurų.

Lietuviui artimiausiomis savaitėmis reikia kuo daugiau sėkmingų pasirodymų, jei jis nori patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 145,25 tūkst. eurų.

