ATP „Challenger“ turnyras Ispanijoje: Edas Butvilas – Luca Potenza (GYVAI)

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
L. Potenza šiuo metu užima aukščiausią vietą ATP reitinge per karjerą. Italas yra laimėjęs 3 ITF turo vienetų turnyrus: visus Tunise ant kietos dangos. Ši danga naudojama ir turnyre Ispanijoje.
L. Potenza vieną iš savo titulų iškovojo pačioje šio sezono pradžioje – sausio mėnesį. Vėliau L. Potenza ITF turo turnyruose dar 2 kartus nukeliavo iki finalo, o net 6 sykius iškrito pusfinalyje. Italas šiemet taip pat jau įrodė, kad gali būti konkurencingas ATP „Challenger“ ture – Stambule (Turkija) prieš mažiau nei mėnesį L. Potenza startavo nuo kvalifikacijos ir pasiekė net pusfinalį.
E. Butvilui pergalė atneštų 14 ATP vienetų reitingo taškų ir 4195 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų vienas iš kvalifikacijos dalyvių – austras Neilas Oberleitneris (ATP-453, ATP dvejetų-94) arba čekas Petras Brunclikas (ATP-436). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 7 ATP vienetų reitingo taškus bei 2450 eurų.
Lietuviui artimiausiomis savaitėmis reikia kuo daugiau sėkmingų pasirodymų, jei jis nori patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 145,25 tūkst. eurų.
