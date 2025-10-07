ATP „Challenger“ turnyras Graikijoje: Edas Butvilas – Kimmeris Coppejansas (GYVAI)

Tai antras turnyras iš eilės, kur burtai iš karto E. Butvilą suveda su pirmąja turnyro rakete. Praėjusią savaitę Ispanijoje E. Butvilui tai nesutrukdė 6:4, 6:2 įveikti patį Janą-Lennardą Struffą.
E. Butvilas prieš K. Coppejansą anksčiau nebuvo žaidęs.
Pernai K. Coppejansas buvo sutikęs Vilių Gaubą ir nugalėjo jį rezultatu 1:6, 6:4, 6:4. Tiesa, tas mačas vyko ant grunto, o Graikijoje žaidžiama ant kietos dangos.
K. Coppejansas yra buvusi pirmoji pasaulio jaunių (iki 18 metų) raketė. Belgas 2012 m. tapo prestižinio „Roland Garros“ jaunių vienetų turnyro nugalėtoju. ATP reitinge 2015 m. K. Coppejansas buvo pakilęs iki 97-os pozicijos ir tapo Daviso taurės vicečempionu. Per profesionalo karjerą jis yra laimėjęs 17 vienetų turnyrų: 6 ATP „Challenger“ ir 11 – ITF. Dar 2023 m. belgas žaidė Vimbldono pagrindiniame etape ir ten 4 setus kovėsi su garsiu australu Alexu de Minauru.
Pernai belgas 7 mėnesius negalėjo žaisti dėl traumos. Sugrįžus jam vėl teko viską pradėti nuo ITF turo, kur K. Coppejanso rezultatai buvo fantastiški – belgas spalio-lapkričio mėnesiais laimėjo 4 ITF turnyrus iš eilės ir pasiekė 21-os pergalių serija, kurioje paskutinis laimėjimas buvo būtent prieš V. Gaubą.
Šiemet K. Coppejansas retai rodėsi ITF ture ir pradėjo važinėti po aukštesnio lygio turnyrus. Metų pradžioje belgas žaidė ATP „Challenger“ turnyro Tailande finale, kovą pusfinalį pasiekė tokio paties rango turnyre Ispanijoje, birželį laimėjo ITF turnyrą Prancūzijoje, o liepą nukeliavo iki ATP „Challenger“ turnyro Nyderlanduose finalo.
Pastarosios savaitės belgui nebuvo pačios geriausios. Rugsėjo pabaigoje K. Coppejansas ATP „Challenger“ ture per 3 mačus pasiekė vos 1 pergalę.
E. Butvilui pergalė atneštų 4 ATP vienetų reitingo taškus ir 900 eurų, o aštuntfinalyje jo lauktų olandas Meesas Rottgeringas (ATP-695) arba kvalifikaciją įveikęs britas Toby Samuelis (ATP-534). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 560 eurų.
E. Butvilui paskutinėje sezono stadijoje reikia bent kelių gerų pasirodymų, jei jis nori patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Graikijoje prizų fondą sudaro 54 tūkst. eurų.
