Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

ATP „Challenger“ turnyras Bragoje: Vilius Gaubas – Buvaysaras Gadamauri 1:2 (GYVAI)

2025-09-30 17:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 17:45

Geriausias Lietuvos tenisininkas 20-metis Vilius Gaubas (ATP-165) tęsia turnyrų maratoną ir po ATP „Challenger“ turnyro Lisabonoje atvyko į kitą Portugalijos miestą – Bragą.

Vilius Gaubas prieš Alexį Klegou | Sauliaus Čirbos nuotr.

Geriausias Lietuvos tenisininkas 20-metis Vilius Gaubas (ATP-165) tęsia turnyrų maratoną ir po ATP „Challenger“ turnyro Lisabonoje atvyko į kitą Portugalijos miestą – Bragą.

REKLAMA
0

Šeštadienį po burtų traukimo buvo pranešta, kad lietuvis „Braga Open“ starte susitiks su 23-ejų olandų Guy den Oudenu (ATP-160). Visgi, pastarasis paskutinę akimirką organizatorius informavo, kad patyrė kairiojo kelio traumą, todėl turnyre nebestartuos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsilaisvinusią V. Gaubo varžovo vietą užėmė kvalifikaciją įveikęs 25-erių Belgijos atstovas Buvaysaras Gadamauri (ATP-591). Lietuvio ir belgo mačas prasidės apie 17.45 val., o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

REKLAMA
REKLAMA

B. Gadamauri pasiekimai profesionalų tenise – kuklūs. Jis ATP reitinge nėra buvęs aukščiau 515-os pozicijos ir nėra laimėjęs ITF vyrų vienetų turnyrų. ATP „Challenger“ turnyruose per karjerą B. Gadamauri toliausiai yra nukeliavęs iki aštuntfinalio.

REKLAMA

Belgijos atstovas per profesionalo karjerą anksčiau buvo sutikęs 2 lietuvius: 2017 m. 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) išvargo pergalę prieš Henriką Traškiną, o 2019 m. 6:2, 0:6, 3:6 neatsilaikė prieš Lauryną Grigelį.

Šiemet B. Gadamauri jau penkiuose ITF turnyruose pasiekė pusfinalį, bet į finalą nėra patekęs nuo 2023 m.

V. Gaubui pergalė užtikrintų 6 ATP vienetų reitingo taškus ir 1535 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų buvusi 16-oji pasaulio raketė italas Marco Cecchinato (ATP-275) arba kvalifikaciją įveikęs prancūzas Lilianas Marmousez (ATP-359). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 950 eurų.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų