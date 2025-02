Atkakli kova dėl KMT titulo: „Žalgiris“ – „Neptūnas“

Rungtynės Vilniuje prasidės 18.10 val., o jų eigą galėsite sekti televizijoje Go3 ir portale tv3.lt.

Priminsime, kad „Neptūnas“ vakar pusfinalyje pranoko „Wolves Twinsbet“, o kauniečiai įveikė „Lietkabelį“.

„Jūs iš to padarėte didelę istoriją. „Neptūnas“ sau iš kelio pašalino abi Vilniaus komandas ir tai man suteikia labai aiškų vaizdą, prieš ką mes žaisime. Jie to nusipelnė, jie kovojo kaip šunys. Manau, tai geriausia taurės komanda. Jie ne be priežasties yra čia ir turi mano pagarbą“, – prieš susitikimą apie „Neptūno“ žaidimą kalbėjo A. Trinchieri.

„Tai mums iššūkis. Žinome, kad „Žalgiris“ turi talentą, vieną geriausių trenerių Eurolygoje, bus sunku. Bet noriu matyti komandą, kuri tikės savimi, kovos dėl kiekvienos atakos ir matysime, kaip nutiks“, – teigė Klaipėdos ekipos treneris G. Vovoras.

Finale komandos kausis dėl 40 tūkst. eurų pagrindinio prizo, antrosios vietos laimėtojams teks 25 tūkst. eurų, už bronzą skiriama 15 tūkst. eurų, ketvirtą vietą – 10 tūkst. eurų.

(32 nuotr.) FOTOGALERIJA. KMT finalas: Kauno „Žalgiris“ – Klaipėdos „Neptūnas“

Rungtynių eiga:

Ketvirtas kėlinys:

Žalgiriečiai perėmė kontrolę į savo rankas ir pradėjo tolti (81:71).

Abi komandos ketvirtajame kėlinyje startavo agresyviai, tačiau pirmieji taškus pelnė A. Trinchieri auklėtiniai (74:69).

Trečias kėlinys:

Galiausiai į lemiamą ketvirtį Klaipėdos ekipa išsinešė vos 1 taško persvarą (68:69).

Iš toli užsitaisė ir S. Francisco, po kurio metimo klaipėdiečių persvara sumažėjo iki 8 taškų (58:66). Netrukus klaipėdiečiai atvėso po puikios atkarpos, o tuo pasinaudoję žalgiriečiai savo atsilikimą sumažino iki 3 taškų (63:66).

13-ąjį tritaškį pataikiusi Klaipėdos ekipa susikūrė jau 13 taškų persvarą (450:63). „Neptūnas“ visiškai užsivedęs ir demonstruoja neįtikėtiną žaidimą, tuo tarpu žalgiriečiai turi problemų ir bando vytis. Visgi į tai tolimu metimu atsakė ir Arnas Butkevičius (53:63).

Po ilgosios pertraukos klaipėdiečiai startavo su dviem taikliais tolimais metimais, tačiau aukštą tempą palaikė ir A. Trinchieri auklėtiniai (48:51).

Antras kėlinys:

Galiausiai iki ilgosios pertraukos klaipėdiečiams pavyko išsaugoti tik 2 taškų persvarą, kadangi I. Brazdeikis smeigė taiklų tritaškį (43:45).

Klaipėdiečiai šiai dvikovai rimtai nusiteikę ir išnaudojo beveik visas progas, kad pabėgtų į priekį, tuo tarpu žalgiriečiai neleido skirtumui tapti didesniam (26:32). Komandos ir antrajame kėlinyje puikiai metė tritaškius ir tarp komandų užvirė arši kova (31:35).

Sylvainas Francisco smeigė tritaškį vos prasidėjus antrajam kėliniui ir žalgiriečių deficitas sumažėjo iki minimalaus (24:25).

Pirmas kėlinys:

A. Smailagičius galingai krauna iš viršaus ir komandas skiria vos vienas taškas (21:22). Galiausiai kėlinį „Neptūnas“ užbaigė taikliu tritaškiu ir padidino savo pranašumą iki 4 taškų (21:25).

Antroje kėlinio pusėje vyko įtempta kova, o likus dviem minutėms klaipėdiečiai išsiveržė į priekį 5 taškų skirtumu ir Andrea Trinchieri buvo priverstas naudotis minutės pertraukėlė (16:21). Po jos tolimą metimą smeigė Lonnie Walkeris ir skirtumas tarp komandų nutirpo iki 2 taškų (19:21)

Netrukus komandos du kartus apsikeitė tiksliais tolimais metimais (6:6). Klaipėdiečiai surengė gražią ataką su savo aukštaūgiu, o I. Brazdeikis į tai atsakė tritaškiu ir išvedė Andrea Trinchieri auklėtinius į priekį (9:8). Po žalgiriečių pražangos Klaipėdos ekipa išsiveržė į priekį (9:10).

Su kamuoliu rungtynes pradėjo Klaipėdos ekipa, tačiau taškų jiems pelnyti nepavyko. Pirmąjį metimą prametė ir žalgiriečiai.