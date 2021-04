Atėnuose – „Žalgirio“ ir kitų Eurolygos komandų slaptas susitikimas

„Gazzetta.gr“ praneša, kad Atėnuose slapta susitiko „Žalgirio“, Maskvos CSKA, Milano „AX Armani“, Tel Avivo „Maccabi“, Pirėjo „Olympiacos“, Atėnų „Panathinaikos“ ir Stambulo „Anadolu Efes“ atstovai.

Teigiama, kad susitikimas buvo susijęs su J.Bertomeu ir Eurolygą valdančios struktūros sprendimais bei finansinių operacijų valdymu.

Nors konkrečios konferencijos detalės nėra atskleidžiamos, bet, kaip pranešama, klubai negaili kritikos turnyro vadovams. Apskritai toks slaptas susitikimas yra ryškus signalas Eurolygai.

Susitikime dalyvavo septynios iš 11 A licenciją turinčios komandos.

