Antrasis Dakaro etapas: Vaidotas Žala praranda turėtas pozicijas, startavo jau beveik visi lietuviai

Dalyvių lauks 462 km greičio ruožas, o su pervažiavimais į bivaką iš viso lenktynininkai įveiks 654 kilometrus. Pasak organizatorių, dalyvių lauks 10 proc. asfalto, 77 proc. žvyrkelių, 4 proc. smėlio, 8 proc. kopų ir 1 proc. akmenų.

Skelbiama, kad greičio ruožas bus gana ilgas, bus ir kopų, ir tiesiųjų, ir, žinoma, iššūkių. Navigacija bus sudėtinga.

10.37 val. V. Paškevičius po pirmosios žymos kol kas aštuntas, o nuo lyderio atsilieka kiek daugiau nei tris minutes. Tuo tarpu V.Jurkevičius po 42 km preliminariai yra 39-as bei nuo lyderio atsilieka beveik septynias minutes.

10.28 val. Po 167 km A.Kanopkinas yra 6-as (nuo lyderio +00:19:52), o L.Kancius kol kas yra 7-as (+00:20:27).

Tuo tarpu automobilių klasėje B.Vanagas įveikė 96 km. Jis jau važiuoja šiek tiek greičiau nei V. Žala ir nuo lyderio atsilieka 11 min. 33 sek., bet tiksli pozicija dar keisis. Abu ekipažai turėtų būti daugmaž ties dvidešimtuku.

10.08 val. Trasoje jau visi lietuviai, išskyrus Gelažninkus, kurie startuos už kiek daugiau nei pusvalandžio.

O V. Žala po 137 km nežinia, ar išliks dešimtuke. Jam kol kas nepavyksta demonstruoti stabilesnio greičio.

9.58 val. Po įveiktų 167 km M.Siliūnas kol kas 52-as (+00:33:35).

L.Kancius po 137 km nuo lyderio atsilieka 17 min. 36 sek. ir kol kas yra rikiuojamas aštuntas. Dakaro debiutantui A. Kanopkinui sekasi kiek geriau, jis kol kas nuo lyderio atsilieka 11 min ir 34 sek. bei yra penktas.

9.47 val. B.Vanagas jau įveikė 41 km. Jis turėtų būti šalia dešimtuko, bet pozicija dar gali keistis. B. Vanagas kol kas 1 min. 38 sek. lėtesnis nei V. Žala.

9.31 val. 96 km žymą jau kirto ir M. Siliūnas. Jis kol kas yra 51-oje vietoje ir nuo lyderio atsilieka 21 min. ir 12 sek.

9.24 val. Keturratininkai gerina pozicijas po 96 km. L.Kancius dabar jau šeštas (nuo lyederio +00:13:33), o A.Kanopkinas – ketvirtas (+00:08:36).

O V.Žala gerai pradėjo ruožą ir pirmajame punkte nusileidžia tik trims lenktyininkams. Tikėtina, kad jo pozicija dar keisis. Nuo lyderio C. Sainzo lietuvis atsilieka 1 min. 29 sek.

9.06 val. B. Vanago ekipažas jau irgi trasoje.

8.42 val. V. Žala jau irgi trasoje. Kartu lietuvis pranešė, kad išvengs baudos, apie kurią vakar pats užsiminė.

Tuo tarpu iš kovos traukiasi dar vienas motociklininkas. Į incidentą jis pateko jau ruožo pradžioje.

🏍 @LorenSantolino, 5th in Rally GP yesterday, has screeched to a halt due to a mechanical at km 17.#Dakar2024 pic.twitter.com/mhR8jHwLnh