Alcarazas ir Williams traukiasi iš „Australian Open“ turnyro

Lapkričio pradžioje ispanas patyrė pilvo raumenų traumą ir praleido baigiamąjį metų turnyrą „ATP Finals“. Gruodžio viduryje C.Alcarazas pasirodė parodomajame turnyre – „Mubadala“ pasaulio čempionate – Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kur patyrė dvi nesėkmes.

Kai jau atrodė, kad reabilitacija artėja prie pabaigos, C.Alcarazas treniruotėje patyrė pakinklinės sausgyslės traumą ir pranešė, kad nespės atsigauti iki „Australian Open“ starto.

„Kai jau buvau pasiekęs gerą fizinę formą, treniruotėje netinkamai pastačiau dešinę koją ir ją susižeidžiau. Sunkiai dirbau, kad galėčiau pasiekti sau įprastą lygį ir žaisti Australijoje. Deja, dabar turiu pranešti, kad negalėsiu dalyvauti nei parodomajame turnyre „Care A2+ Kooyong“, nei pačiame „Australian Open“. Sunku su tuo susitaikyti, bet privalau neprarasti optimizmo ir vėl susitelkti į reabilitaciją. Pasimatysime 2024 m. „Australian Open“ turnyre“, - žadėjo C.Alcarazas.

When I was at my best in preseason, I picked up an injury through a chance, unnatural movement in training. This time it's the semimembranosus muscle in my right leg. pic.twitter.com/nJbIlMtGyK