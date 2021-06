Adesanya užtikrintai apgynė čempionų diržą

Didesnės intrigos šioje kovoje nebuvo. I.Adesanya dominavo visus 5 raundus ir laimėjo triuškinančia taškų persvara (50:45, 50:45, 50:45).

I.Adesanya kovą pradėjo spyriais į M.Vettori koją, kuri pradėjo raudonuoti. Visgi, italas kantriai laukė savo progų ir praėjus kiek daugiau nei minutei sureagavo į nigeriečio ataką ir pasinaudojo galimybe jį parversti. Tiesa, parteryje sportininkai neišbuvo nė minutės – I.Adesanya sugebėjo atsistoti ant kojų.

Stovėsenoje čempionas buvo daug pranašesnis. Nigerietis ne tik puikiai atakavo iš distancijos, bet ir fantastiškai gynėsi. Narvo kampe I.Adesanya demonstravo ir kažką panašaus iš Muhammado Ali repertuaro, kai nuleidęs rankas, vien tik galvos judesiais išvengdavo italo smūgių krušos. M.Vettori beveik visą raundą tiesiog smūgiuodavo į orą.

Antrojo raundo pradžioje vaizdas buvo panašus. Tuomet M.Vettori bandė parversti varžovą ir perėjo į klinčą. Visgi, I.Adesanya greitai ištrūko iš italo gniaužtų. Likus maždaug minutei italas vėl sugriebė varžovą, o I.Adesanya klinče toliau naudojosi progomis smūgiuoti varžovui alkūne į galvą.

Vos prasidėjus trečiajam raundui M.Vettori, reaguodamas į trenerių nurodymus, „šoko“ į čempiono kojas ir sugebėjo jį parversti. Italas bandė perimti varžovo nugaros kontrolę ir atlikti smaugimo veiksmą, bet I.Adesanya apsisuko, pats atsidūrė viršuje ir pakilo ant kojų. M.Vettori dar bandė sugriebti varžovo koją ir ją užlaužti, bet nigerietis ištrūko ir dar įdūrė italui į akį. Paskutinėmis raundo sekundėmis italui vėl nepasisekė – I.Adesanya spyrė jam į tarpkojį.

Ketvirtojo raundo pradžioje M.Vettori vėl parvertė čempioną, bet ir vėl nepajėgė jo ilgai išlaikyti ant žemės – I.Adesanya atsispyrė nuo tinklo, apsivertė ir atsistojo. Stovėsenoje nigerietis ir toliau buvo pranašesnis, ypač dažnai spardydamas varžovo koją. Paskutinėmis raundo sekundėmis M.Vettori vėl ėjo į klinčą, bet ten nenuveikė nieko ypatingo. Prie tinklo prispaustas I.Adesanya turėjo laiko pritarti varžovų švilpimui, o paskutinę sekundę dar sugriebė italui už užpakalio.

Paskutiniame raunde vaizdas pernelyg nesikeitė, o I.Adesanya toliau kūrė šou. Viename iš epizodų jis susiėmė už akies, tačiau netrukus tik nusišypsojo ir pajuokavo, kad jam buvo įdurta į akį. I.Adesanya ramiai baigė kovą ir nepaliko abejonių, kas yra stipresnis.

Po kovos čempionas nusiėmė diržą, padėjo jį ant žemės ir pareiškė, kad pergalę skiria nužudytam savo bičiuliui Fau Vake‘ui, kuris mirė po užpuolimo iš pasalų.

Adesanya dedicates his fight tonight to his late teammate Fau Vake, who died after being assaulted in May



(via @ufc)pic.twitter.com/fp3QPu5HUN