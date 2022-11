A grupės finišas: dėl bilietų į atkrintamąsias kovoja trys rinktinės

Abu mačai prasidės 17 valandą.

Ekvadoras savo sąskaitoje turi keturis taškus, tad jam šiame mače pakanka ir lygiųjų, o Senegalui žūtbūt reikia laimėti, norint keliauti į kitą etapą.

O Nyderlandai savo sąskaitoje turi keturis taškus, tad jame irg susitikime pakaks ir lygiųjų. Kataras su nuliu taškų jau prarado visus šansus prasibrauti į atkrintamąsias.

Bet jeigu Nyderlandai pralaimės, o Ekvadoras su Senegalu sužais lygiosiomis, tuomet Ekvadoras laimės grupę, o antroji vieta bus sprendžiama pagal įvarčių skirtumą.

Priminsime, kad komandoms surinkus vienodą taškų skaičių viską lems įmuštų-praleistų įvarčių santykis.

RUNGTYNIŲ EIGA:

Nyderlandai – Kataras

4 min. Kataras drąsiai pradėjo mačą ir jau atliko kelis smūgius.

1 min. Rungtynės prasideda!

Ekvadoras 0:0 Senegalas

Pirmas kėlinys:

3 min. Senegalas susikuria pavojingą ataką, bet G. Gueye smūgiuoja labai netiksliai.

1 min. Rngtynės prasideda!

It's winner takes all at Khalifa International Stadium! 🇪🇨 🇸🇳



Enner Valencia overcomes his injury scare to start in this huge clash.

