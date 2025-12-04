8 labiausiai nuviliantys Eurolygos krepšininkai

Per du mėnesius lygoje sužaisti šiek tiek daugiau nei trečdalis sezono rungtynių, o tai jau leidžia susidaryti bendrą vaizdą ne tik apie komandų pajėgumus, bet ir krepšininkų demonstruojamą žaidimą.
Praėjusią savaitę tinklalapis Krepsinis.net atrinko 7 stebinančius Eurolygos krepšininkus, o dabar atėjo laikas nusivylimas. Prieš jūsų akis – 8 labiausiai nuviliantys lygos krepšininkai.
Sąrašas sudarytas atsižvelgiant į žaidėjo statusą komandoje ir lūkesčius prieš sezoną. Komentaruose kviečiame pateikti jus labiausiai nuviliančius Eurolygos žaidėjus.
T.J. Shortsas
Būtų neteisinga neįtraukti žaidėjo, kuris pernai buvo rimtoje MVP diskusijoje, o pakeitęs komandą dabar fiksuoja 7,6 taško vidurkį.
Taip, tikrai nemaniau, kad Atėnų „Panathinaikos“ yra gera terpė T.J. Shortsui toliau dominuoti, bet tikrai ir negalvojau, kad adaptacija bus tokia sudėtinga.
28-erių gynėjas yra labai labai geras žaidėjas ir jis tą pats žinodamas neišsigando nei perimetre esančios kosminės konkurencijos, nei Ergino Atamano, kuris negarsėja kaip treneris, padedantis įsilieti naujokams.
Sudėjus viską į vietas, negalima sakyti, kad gaila amerikiečio, nes jis žinojo, ką renkasi, bet tai, kaip kartais su juo elgiasi E.Atamanas, tikrai atrodo neteisinga.
17 minučių vidurkį Eurolygoje turintis 175 cm ūgio mažylis yra keičiamas už menkiausias klaidas, o net jei ir atrodo geriau, pirmenybė visada teikiama Kendrickui Nunnui ir Kostui Sloukui.
Sezonas ilgas, todėl vis tiek norisi galvoti, kad pernai 19 taškų, 7,3 rezultatyvaus perdavimo ir 22,8 naudingumo balo vidurkius turėjęs žaidėjas ras išeitį, juolab, kad jau ir PAO matėme jo blyksnių.
Visgi stebuklų nebūna – T.J.Shortsas yra specifinis žaidėjas ir jis aikštėje nuolat privalo turėti kamuolį. Kitu atveju, E.Atamanui toliau teks stebėti kuklius gynėjo vidurkius – 7,6 taško, 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir 7,7 naudingumo balo.
Tarikas Biberovičius
Šiame sąraše – kukliausia pavardė, bet nereikia apsigauti. Prie Šarūno Jasikevičiaus Stambulo „Fenerbahče“ atsiskleidęs snaiperis vasarą buvo arti persikėlimo į NBA ir šiemet komandoje jam piešiamas ryškus vaidmuo.
Tarpsezoniu „Fenerbahče“ atliko eilę pakeitimų ir žinant, kiek laiko užtrunka naujokams priprasti prie Šaro sistemos, senbuviai bent jau pirmoje sezono pusėje būna pamatiniai žaidėjai. Bet su 24-erių atletu istorija – kita.
Bosnis vidutiniškai žaidžia 21 minutę, bet jo vidurkiai tesiekia 7,5 taško, 2,2 atkovoto kamuolio ir 2,6 naudingumo balo. Palyginimui, pernai čempioniškoje komandoje T.Biberovičius fiksavo 10,4 taško, 3,1 atkovoto kamuolio ir 8,4 naudingumo balo.
Kol kas ryškų vaidmenį komandoje T.Biberovičiui leidžia turėti patikima gynyba, bet puolime stringa pagrindinis ginklas – tritaškiai. Pasitikėjimu savo jėgomis spinduliuojantis dvimetrinis atletas pataiko 33,3 proc. savo tolimų metimų, kai pernai – 43,2 proc., užpernai – 53,1 proc.
Nikola Mirotičius
Eurolygos vicečempionai vasarą pasikvietė N.Mirotičių ir atrodė, kad rado paskutinę reikiamą dėlionės dalį iškovoti titulą su Mike‘u Jamesu. Visgi – ne viskas taip paprasta.
Dar pernai antrą geriausią sezoną karjeroje žaidęs 34-erių puolėjas Milane per 27 minutes rinko 17,7 taško, 6,4 atkovoto kamuolio ir 22 naudingumo balo statistiką. O svarbiausia, kad ir traumos nekišo kojos – praleido vos ketverias rungtynes.
Sveikatos problemų N.Mirotičius neturi ir Monake, bet didesnė problema yra jo prisitaikymas prie sukurtos Vassilio Spanoulio sistemos ir žaidimo per gynėjus. Banguojančiai rungtyniaujantis juodkalnietis per 20 minučių renka 10,7 taško, 4,8 atkovoto kamuolio ir 13,5 naudingumo balo.
N.Mirotičiaus minutes „AS Monaco“ klube stipriai riboja ir gynyba. Visos karjeros metu puolėjas buvo taikinys gynyboje, o su metais tai tik ryškėja. V.Spanouliui dažnai žaisti kartu aikštėje tiek su juo, tiek su M.Jamesu – per didelė prabanga.
Kaip bebūtų, ateityje galima laukti vis tiek didesnio N.Mirotičiaus indėlio į pergales, nes puolime tai dar yra vienas talentingiausių Eurolygos krepšininkų. Bet kol kas ketvirta pozicija Monake istoriškai yra tiesiog užburta ir nelaiminga.
Kevinas Punteris
Pastarųjų metų viena ryškiausių Eurolygos taškų mašinų šiemet stipriai buksuoja, bet vilties suteikia į komandą sugrįžęs Xavi Pascualis.
Prieš rinktinių pertrauką prie katalono KP sužaidė geriausią sezono mačą, kai prieš Vilerbano ASVEL surinko 24 taškus ir 33 naudingumo balus, nors nepataikė nė vieno tritaškio.
Pernai po 16,6 taško metęs K.Punteris šiemet kol kas fiksuoja 12,7 vidurkį, o naudingumo balai nuo 16,5 nusileido iki 11,8, nors žaidimo laikas susitraukė tik 2,5 minutės.
32-ejų snaiperis labiausiai stringa su metimais po driblino. Žaidimo elementas, kuris per metus Senajame žemyne užtarnavo K.Punteriui Europos Kevino Duranto pravardę.
Per vasarą amerikietis tikrai netapo prastesniu žaidėju, o jo situacija komandoje nepasikeitė. Bus įdomu stebėti pasikeitimus prie X.Pascualio, bet iš šio sąrašo žaidėjų jis atrodo kaip realiausias kandidatas demonstruoti tokį žaidimą, kokie ir yra lūkesčiai.
Mario Hezonja
Kroato vaidmuo ir žaidimas Madrido „Real“ šiemet yra labai keistas. Ir ne tik dėl pačio M.Hezonjos pasirodymų, bet ir trenerio Sergio Scariolo sprendimų.
Į „Real“ grįžęs italas iš esmės siekia pakeisti dešimtmetį puoselėtą „Karališkojo“ klubo braižą, stengiasi žaisti daugiau sisteminį krepšinį su plačia rotacija. Akivaizdu, kad „Super Mario“ tai nelabai patinka.
Išvykus Džananui Musai, atrodė, kad M.Hezonja puolime taps tikru žmogumi numeris vienas „Real“, bet kol kas taip nėra. Negali sakyti, kad per jį nežaidžiama – jis turi ne vieną derinį, bet jo žaidimo laikas Eurolygoje nesiekia 20 minučių.
Per šį laiką 30-metis kroatas spėja išmesti po 11,4 metimo, bet realizuoja vos 26,2 proc. tritakšių, o bendri vidurkiai siekia 12,2 taško, 3,5 atkovoto kamuolio ir 8,8 naudingumo balo. Pernai jis žaidė po 27 minutes ir fiksavo 14,9 taško, 5,3 atkovoto kamuolio ir 14,3 naudingumo balo statistiką.
206 cm ūgio puolėjo charakteris nėra iš lengviausių, o tai šį sezoną jam stipriai kiša koja. Visgi atrodo, kad ir S.Scariolo vietomis galėtų būti lengvesnis, nes be geriausios versijos M.Hezonjos grįžti „Real“ į finalo ketvertą bus labai sudėtinga.
Markusas Howardas
Kas darosi su baskų brangiausiu žaidėju? Pastarieji pusantrų metų puertorikiečiui – tragiški.
Jau praėjęs sezonas Vitorijoje M.Howardui buvo sudėtingas, o tai galimai prisidėjo ir prie atsisveikinimo su Pablo Laso, bet šiemet istorija – dar liūdnesnė.
2024 m. vasarą iki 2028 m. su „Baskonia“ sutartį pratęsęs gynėjas Eurolygoje per 20 minučių pelno po 7 taškus, atlieka po 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 2,4 naudingumo balo. Sunku rasti Eurolygoje blogesnį kainos ir kokybės santykį, atsižvelgiant į M.Howardo atlyginimą.
26-erių snaiperis dar 2024 m. gavo Alphonso Fordo apdovanojimą, o buvęs komandos draugas Chima Moneke jį įvardijo kaip ateities rezultatyviausią visų laikų Eurolygos žaidėją. Dabar visa tai atrodo jau tolimoje praeityje.
Iš tritaškių gyvenantis baskų siautulys šiemet turi ir sveikatos problemų, o Eurolygoje dabar yra pataikęs 13 tritaškių iš 48 (27,1 proc.).
Evanas Fournier
Pirėjo „Olympiacos“ kenčia dėl elitinių žaidėjų stygiaus perimetre, o tai išryškino tragiškas prancūzo sezono startas. Žinoma, įsivaizduokime, koks būtų vaizdas, jei Tyleris Dorsey nebūtų prisikėlęs.
Nuostabų debiutinį sezoną Eurolygoje pernai sužaidęs E.Fournier nerodė požymių, kad gali sustoti, bet pirmi mėnesiai – itin nuviliantys. 33-ejų gynėjas per 21 minutę renka 8,7 taško, 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir 4,1 naudingumo balo vidurkius.
Pernai 16,1 taško ir 12,7 naudingumo balo statistiką fiksavęs snaiperis kol kas tragiškai atakuoja krepšį – 35,7 proc. dvitaškių ir 30,4 proc. tritaškių.
Didžiąją karjeros dalį NBA praleidęs E.Fournier turi ir sveikatos problemų, kas nepadeda greičiau pagauti ritmo, bet bent jau kol kas neatrodo, kad jis vėl gali tapti pagrindiniu „Olympiacos“ atakų užbaigėju.
Jabari Parkeris
Belgrado „Partizan“ vasarą įteikė didžiausią kontraktą klubo istorijoje, bet šiuo metu kartais galima net pamiršti, kad praeities antras NBA šaukimas atstovauja komandai.
Galima sakyti, kad 30-metis amerikietis netiesiogiai prisidėjo ir prie Željko Obradovičiaus pasitraukimo – serbas matė J.Parkerį kaip naują puolimo lyderį, bet jis visiškai nepateisina lūkesčių, komandai skaičiuojant pralaimėjimus vieną po kito.
Kol „Partizan“ išgyvena krachą ir sirgaliai neįsivaizduoja, ko laukti toliau, J.Parkeris turi spręsti savo problemas. Sukrėtimą šeimoje patyręs ir į JAV trumpam grįžęs 203 cm ūgio atletas Euroylgoje per 22 minutes renka 9,6 taško, 2,8 atkovoto kamuolio ir 6,2 naudingumo balo.
Tai yra ženkliai prastesni skaičiai nei Barselonoje, o pridedant jo bėdas gynyboje, kol kas „Partizan“ tai yra katastrofiškas pirkinys. Kad ir kas bus naujas „Partizan“ treneris, sunku įsivaizduoti, kad gali būti blogiau.
