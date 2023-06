3x3 asociacijos įkūrėjas R.Skaisgirys: „Garantuoju, kad vyrų rinktinė pateks į olimpines žaidynes“

Artėjant Joninėmis finišuoja Sostinės krepšinio mokyklos (SKM) organizuota „SKM Summer Camp“ stovykla.

Dvi savaites trukusiose dienos stovyklose mažieji krepšininkai treniravosi, dalyvavo įvairiuose turnyruose, išvykstamosiose ekskursijose, protmūšiuose ir kitose smagiose veiklose.

Stovyklos dalyviai betarpiškai bendravo ir su žinomomis Lietuvos krepšinio asmenybėmis – šią savaitę darželinukai ir moksleiviai bendravo su Lietuvos moterų rinktinės nare Laura Juškaite, žymiu Lietuvos krepšinio treneriu Rūteniu Paulausku ir buvusiu krepšininku, prodiuseriu ir 3x3 asociacijos įkūrėju Rolandu Skaisgiriu.

Stovykloje – puiki popietė

Stovykloje apsilankiusi L. Juškaitė kitą sezoną rungtyniaus Italijoje, kur toliau gins Ragusos „Virtus Eirene Ragusa“ garbę.

REKLAMA

REKLAMA

Profesionali krepšininkė yra sukaupusi įvairios patirties – klubiniame krepšinyje ji jau yra žaidusi Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos čempionatuose ir Europos taurėje. Vilnietė puolėja taip pat yra tvirta Lietuvos moterų rinktinės narė.

REKLAMA

Po susitikimo su SKM stovyklautojais atletė sakė:

„Įspūdžiai iš stovyklos labai pozityvūs. Vaikai draugiški, pilni energijos ir, svarbiausia, laimingi. Trenerių kolektyvas taip pat šaunus, todėl labai linksmai praleidau savo popietę. Vaikai turėjo pačių įvairiausių klausimų. Pavyzdžiui, ar turiu augintinių, ar sunku vasarą individualiai sportuoti, kai nėra rungtynių, kokių traumų esu turėjusi ir pan. Vėliau labai smagiai pažaidėme keletą žaidimų, pasifotografavome.“

REKLAMA

REKLAMA

Paklausta, kaip krepšininkė pati leidžia šią vasarą, L. Juškaitė atsakė:

„Šiemet sezonas man baigėsi labai anksti, kadangi vasarį patyriau raktikaulio lūžį, tai ši vasara man darbinga. Sportuoju individualiai, derinu fizinio rengimo ir krepšinio treniruotes, taip ir bėga tas vasaros laikas. Stengiuosi jį išnaudoti tiek reabilitacijai, tiek ir individualiam tobulėjimui.“

Įdomu, kaip gi Laura gelbstisi nuo Lietuvą užklupusių vasariškų karščių?

„Reikia džiaugtis, kad vasara lepina šiluma ir geru oru. Aišku, svarbu per daug laiko neleisti ant saulės, o leidžiant laiką lauke užsidėti kepurę ir nepamiršti gerti daug skysčių“, – SKM stovyklautojams patarė krepšininkė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jau šį sekmadienį paaiškės Europos moterų krepšinio čempionato nugalėtojos. Įdėmiai Senojo žemyno pirmenybes seka ir L. Juškaitė:

„Jei tik spėju, stengiuosi pažiūrėti visas rungtynes. Čempionatas jau pateikė ne vieną staigmeną. Norėčiau, kad finale susitiktų Ispanijos ir Belgijos rinktinės. Labai noriu ir tikiu, kad sekanti atranka susiklostys geriau ir kitame Europos čempionate išvysime ir Lietuvos rinktinę.“

Šią vasarą Lietuvoje vyks Europos merginų U20 čempionatas, o L. Juškaitė tvirtina, kad dėmesį skirs ir kitoms jaunimo amžiaus grupėms.

REKLAMA

„Vasarą stengsiuosi stebėti visas jaunimo rinktines, nuo jauniausių 16-mečių iki U20 rinktinės. Čempionatas vyks Lietuvoje, todėl bus puiki proga nuvykti į rungtynes gyvai ir palaikyti lietuvaites.“

Paklausta, ko palinkėtų jauniesiems krepšininkams, L. Juškaitė atsakė: „Palinkėsiu aktyvios ir linksmos vasaros, kad rudenį grįžę į mokyklas ir treniruotes būtumėte tiek pailsėję, tiek ir patobulėję, nes tam ir skirtos vasaros!“

Ragina siekti balanso

Tuo metu garsiuose Europos klubuose dirbęs ir Lietuvos jaunimo krepšinio rinktines treniravęs R. Paulauskas po pasimatymo su vaikais sakė:

REKLAMA

„Dienos stovyklos yra svarbios, kadangi vaikai vasaros metu gauna galimybę aktyviai sportuoti ir tai daro bent du kartus per dieną. Be to, vaikai gauna galimybę bendrauti tarpusavyje, kas be galo svarbu, Matosi, kad SKM yra atidirbusi stovyklų organizavimo sistemą ir žino, ko reikia vaikams – atsidavę treneriai, profesionalus požiūris, bendravimas, daug žaidimų.“

Lietuvos krepšinio treneris, kuris vadovaudamas Vilniaus „Sakalams“ 1999 m. iškovojo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) bronzos medalius, vienam iš SKM stovyklautojų padovanojo savo autorinę knygą „Krepšinio technika ir mokymas“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Stengiuosi bendrauti su vaikais, atrasti jiems prasmingos veiklos ir atlikti su jais praktines užduotis. Surengėme savotišką „Auksinio proto“ versiją ir klausimų sesiją. Jie buvo susiję su krepšiniu, komandomis žaidėjais, taisyklėmis. Teisingai atsakiusiam į daugiausiai klausimų ir padovanojau knygą“, – sako R. Paulauskas.

Treneris ilgą laiką yra dirbęs ne tik vyrų, moterų, bet ir vaikų krepšinio treneriu, o savo gyvenime nuolatos praktikuoja sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. Kaip atrodo ši R. Paulausko vasara?

REKLAMA

„Vasara turi būti ir aktyvaus ir pasyvaus poilsio laikas. Pasakysiu nepopuliariai, bet manau, kad į vasaros veiklas turėtų būti įtrauktas ir knygų skaitymas. Taip pat laiką turėtų sudaryti įdomaus renginio pamatymas, kelionė, nuvykimas prie jūros. Aktyvios veiklos – maudynės, šokinėjimas per bangas, krepšinis ir kitos sporto šakos bei veiklos, kurios papildo sveiką gyvenseną. Priklauso nuo šeimos, bet tai gali būti žygiai, baidarės, stovyklavimai ir pan. Suprantu, kad tėvai po darbų būna pavargę, parsineša daug streso, bet bent jau pasivaikščioti lauke tikrai visi galime.“

REKLAMA

Lauke vaikščioti pastarosiomis savaitėmis ne taip ir lengva – Lietuvą alina karčiai. R. Paulauskas išsakė savo požiūrį į vyraujančią kaitrą.

„Žmonės skrenda toli ir ieško to karščio ir saulės. Todėl mes irgi džiaukimės, kad ji pas mus irgi pagaliau atkeliavo. Vilniuje turime bent du gerus paplūdimius – Žirmūnų ir Valakampių – kur tikrai galima kokybiškai atsipūsti. Važiuojant dviračiu taip pat nėra taip karšta kaip eiti pėsčiomis. Na o karčiausiomis dienos valandomis, kada medikai nerekomenduoja būti saulėje, visada galima išsitraukti knygą ir kažką paskaityti iš rekomenduojamų knygų sąrašo.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Treneriai – profesionalūs, su humoru ir tvarka

„SKM Summer Camp“ stovykloje apsilankęs R. Skaisgirys taip pat džiaugėsi susitikęs su vaikais.

„Dalyvauju tokiuose projektuose, nes norisi vaikams kažką patarti, pasakoti, pasakyti. Smagu, kad vaikai klausia, patys dalinasi savo mintimis. Jeigu esu tame naudingas, labai tuo džiaugiuosi. Stovykloje dirba geri treneriai – profesionalūs, su humoru ir tvarka. Matosi, kad jiems patinka jų darbas ir viskas daroma iš širdies. Smagu žiūrėti.“

REKLAMA

R. Skaisgirys yra vilkėjęs Alytaus „Savy“, Vilniaus „Statybos“, „Statybos-Lietuvos ryto“, Vilniaus „Vado“, Vilniaus „Sakalų“ Kauno „Atleto“ ir „Prienų“ marškinėlius. Ginant „Sakalų“ garbę krepšininkas LKL bronzą laimėjo būtent R. Paulausko vadovaujamoje komandoje. R. Skaisgiriui taip pat teko žaisti prieš patį NBA čempioną, San Antonijaus „Spurs“ žvaigždę Tony Parkerį.

Dar būdamas krepšininku R. Skaisgirys pradėjo TV prodiuserio veiklą, kas šiandien ir yra pagrindinis jo užsiėmimas. Visgi įtemptoje Rolando dienotvarkėje sportas išlieka svarbus iki pat šių dienų:

REKLAMA

„Dabar rašau scenarijų ir peržiūriu serialą. Realiai darau du darbus vienu metu, bet tuoj baigiu ir einu prie Neries – padarysiu šuolių treniruotę ant laiptelių. Sportuoju kiekvieną dieną. Mano sportai – bokso fizinė treniruotė, krepšinis, futbolas ir šiaip kita fizinė veikla.“

Koką žinią R. Skaisgirys nori pasiųsti jaunajai kartai?

„Visiems ir kuo daugiau – išminties. Po to – didelio entuziazmo ir užsidegimo tam, ką tu darai. Tai suteikia galimybę tobulėti. Kai dingsta entuziazmas, ateina pyktis, nerimas nepasisekimai.“

REKLAMA

REKLAMA

R. Skaisgirys yra Lietuvos „3x3“ asociacijos įkūrėjas. Šiuo metu Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės dalyvauja Europos žaidynėse.

Visai neseniai mūsų šalies rinktinės dalyvavo ir „3x3“ pasaulio čempionate, tačiau ten lietuviams nepavyko iškovoti aukštų vietų. Vis tik pašnekovas tikina, kad pamatyti vyrų rinktinę Paryžiaus 2024 m. olimpinėse žaidynėse – labai reali.

„Suprantu, kad žmonėms galbūt sunku suprasti sistemą. Reikia pabrėžti, kad nei pasaulio čempionatas, nei Europos žaidynės neturi jokios įtakos mūsų patekimui į olimpines žaidynes. Tai yra atskiri čempionatai, kurie neduoda jokių įskaitinių taškų Tai lemia profesionalių klubų ir jaunimo rinktinių renkami taškai tarptautiniuose turnyruose. Iš čia ateina pagrindiniai taškai. Aišku, žiauriai liūdna, kai vienais metais pasaulio čempionate užimi 2 ir 4 vietą, o šiemet – 10 ir 15-ą. – dėstė R. Skaisgirys. – Europos žaidynėse turėtų būti geras laikas moterų rinktinei, kuri tikrai gali užimti aukštą vietą. Vyrai gali iškovoti medalius, bet čia gali būti visko. Apibendrinant, galiu garantuoti, kad Lietuvos vyrų rinktinė pateks į olimpines žaidynes ir tai padarys pagal užimamą vietą reitinge. Tai paaiškės lapkričio 1 d. Dėl moterų reitingo yra daug niuansų. Didžiulius pinigus metė Kinija, Prancūzija. Jau prieš kelis metus įvairiems politikams sakiau, kad kai didžiosios valstybės vėl pradės investuoti, mes vėl būsime ne ten, kur privalome būti.“

„SKM Summer Camp‘23“ stovykla šią vasarą vyko net septyniose Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklos ir buvo skirta 5–12 metų vaikams.

SKM dėkoja Vilniaus miesto savivaldybei už reikšmingą pagalbą organizuojant vasaros stovyklą.