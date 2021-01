Pasibaigė įspūdinga „Liverpool“ serija: po 68 mačų krito namuose

Tai buvo jau ketvirtas susitikimas iš eilės, kai Jurgeno Kloppo auklėtiniams nepavyko pasižymėti vietiniame čempionate.

Divockas Origi 44-ąją minutę atliko smūgį iš tolimos distancijos, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė.

Trentas Alexanderis-Arnoldas 51-ąją minutę atliko smūgį į dešinįjį vartų kampą, tačiau Nickas Pope meistriškai atrėmė kamuolį. Tikslaus perdavimo sulaukęs Mohamedas Salah 60-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau dar kartą kamuolį atrėmė vartų sargas.

Ashley Barnesas 83-ąją minutę sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Burnley“ į priekį 1:0.

Roberto Firmino 90-ąją minutę smūgiuotą kamuolį sėkmingai blokavo varžovas ir ataka nutrūko.

Tai buvo pirmasis „Liverpool“ ekipos pralaimėjimas „Premier“ lygoje namuose nuo 2017-ųjų metų balandžio 23-osios. Įspūdinga serija tęsėsi net 68 mačus.

📊 Burnley have ended Liverpool's run of 68 home PL games without defeat, the 2nd longest unbeaten home run in English League history - 3 years & 273 days since Crystal Palace's 2-1 win in April 2017



It is Burnley's first League win at Anfield since 1974 pic.twitter.com/zWmnLCGbSQ