Koronavirusas vėl jaukia NBA tvarkaraštį: nukeltos trys Valančiūno klubo rungtynės

Neribotam laikui nukeltos ir antrosios Jono Valančiūno atstovaujamos Memfio „Grizzlies“ bei Portlando „Trail Blazers“ rungtynės, taip pat – du mačai prieš Sakramento „Kings“.

Rungtynės nevyks bent iki sausio 27 dienos. Mačai nukeliami dėl koronaviruso grėsmės, kadangi izoliuotis teko nemažai „Grizzlies“ narių.

ESPN žurnalistas Adrianas Wojnarowskis skelbia, kad neliko nė aštuonių žaisti galinčių žaidėjų. Tarp tokių atsidūrė ir J.Valančiūnas. „Grizzlies“ (7/6) pastaruoju metu iškovojo penkias pergales paeiliui, todėl priverstinė pertrauka gali išmušti komandą iš gero ritmo.

Pastarąjį susitikimą su Fynikso „Suns“ jau praleidęs 28 metų 210 cm ūgio lietuvis šį sezoną per 27 minutes renka 14,4 taško (29 procentai tritaškių), 10,4 atkovoto kamuolio bei 1,8 rezultatyvaus perdavimo.

The league has announced the following: pic.twitter.com/URR30JjUiW