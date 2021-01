„Ryto“ vairą perėmęs Žibėnas: žaidėjai turi prisiimti atsakomybę

Jis klubui turėtų vadovauti bent jau artimiausiose mačuose. 36 metų specialistas bendraudamas su komandos sirgaliais pasidalijo mintimis apie ekipos potencialą ir galimą pastiprinimą.

„Ieškome pastiprinimo, bet kol kas nesukbame. Viskas dar vyksta viduje, yra pokalbiai su vadyba. Kažkiek tų pokyčių aišku, kad gali būti, bet to neforsuojame. Bet faktas, kad norint siekti aukštesnių tikslų, turime susitiprinti sudėtį“, – sakė treneris.

„Rytas“ dažnai sulaukdavo pastabų dėl itin prastos gynybos. Anot G. Žibėno, ties čia gali būti pokyčių.

„Visų pirma, žaidėjai turi prisiimti atsakomybę. Šis dalykas turi dramatiškai pasikeisti. Keisti reikia požiūri ir norą. Aišku, to laiko nėra daug, bet negalime tuo teisintis. Bandysime sustiprinti gynybą pastovumu, nusibrėžti tam tikrą liniją ir to laikytis. Visi varžovai skirtingi, tad ir pasiruošimas rungtynėms skirsis, bet tie bendri pamatai turi būti. Reikia susikurti įpročius ir išgryninti juos juodu darbu. Gynybos schemos gal buvo kiek per sudėtingos, bandysime taikyti paprastesnes, labiau aiškias žaidėjams. Svarbiausia yra pastovumas“, – teigė G. Žibėnas.

„Kiek matėme iš treniruočių, daugiau nei įprastai šypsenų. Ne tai, kad priėmė išskėstomis rankomis, bet, atrodo, kad kol kas pozityviai reaguoja į pokyčius. O kaip viskas atrodys aikštėje pamatysime per rungtynes. Dirbame ties komandos vieningumu. Vėlgi, tik mače galėsime atsakyti į tokius klausimus“, – į klausimą, kaip į pokyčius reaguoja krepšininkai, atsakė G. Žibėnas.

Strategas atskleidė, kada jis sulaukė galimybės stoti prie klubo vairo.

„Po rungtynių su Utena iš pradžių į viršų buvo pakviestas Donaldas (Kairys), kuris susitiko su vadovais. Jam sugrįžus į trenerių biurą, mes su Georgijum (Dedu) buvom pakviesti aptarti galimybes tęsti darbus, nes žinome komandą iš vidaus. Norime išlaikyti tęstinumą, įvedant tam tikrus pokyčius“, – tvirtino G. Žibėnas.

REKLAMA

„Rytas“ jau neturi šansų kovoti dėl kito etapo FIBA Čempionų lygoje, iškriito ir iš KMT taurės turnyro. Liko tik Lietuvos krepšinio lyga. Pasak G. Žibėno, komanda turi potencialo, bet reikia pastovumo.

„Tai viskas atsiranda, kai yra pastovumas. Kalbu apie pastovumą ir sudėtyje, ir treniruotėse, ir įpročiuose. Tada pamatysime potencialą. Tiesa tokia, kad prasčiau žaisti mes neturime teisės, nėra ką slėpti. Mes bandysime išbristi iš duobės parodydami, kokie mes iš tikrųjų esame“, – mintimis dalijosi treneris.

G. Žibėnas prie „Ryto“ vairo turėtų debiutuoti sausio 20-ąją, kai LKL čempionate susitiks su Klaipėdos „Neptūnu“.