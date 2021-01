Kuriozas Italijoje: operatoriai neužfiksavo įspūdingo lietuvio metimo per visą aikštę

Tačia lietuvio atstovaujama „Basket 1974“ ekipa po pratęsimo galiausiai krito prieš Romos „Eurobasket“ klubą rezultatu 91:95.

Vis dėlto, didžiausias kuriozas tas, kad rungtynių operatorius nespėjo užfiksuoti pratęsimą išplėšusio įspūdingo lietuvio metimo.

Likus sekundei varžovas prametė antrąjį baudos metimą, o P. Sorokas iš kitos aikštės pusės stovėdamas praktiškai prie pat krepšio išmetė ir, svarbiausia, pataikė įspūdingą metimą.

Bet to nesitikėję mačo operatoriai kameros nespėjo nukreipti į kitą aikštęs pusę. Bet paskui pavyko užfiksuoti kartu su lietuviu švenčiančius jo komandos draugus.

Lietuvis rungtyniavo labai gerai ir mače pelnė net 29 taškus ir atkovojo 15 kamuolių.

This is the CRAZIEST full court buzzer beater that...YOU WILL NEVER SEE 🤣🤣 pic.twitter.com/T34qHnrd2d