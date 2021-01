Dakaras pareikalavo pirmosios aukos: mirė prancūzų motociklininkas

Motociklininkas greta Arūno Gelažninko varžėsi „vienišių“ klasėje.

52 metų prancūzas trasoje krito dar sepintame greičio ruože sausio 10-ąją. Motociklininkas krito ir buvo rastas jau be sąmonės.

Jam buvo suteikta pagalba, sraigtasparnis nugabeno į ligoninę. Vyras buvo patyręs rimtą galvos traumą, tad jam medikai sukėlė dirbtinę komą bei atliko operaciją.

Pranešama, kad kiek pagerėjus būklei nuspręsta lenktyninką skraidinti į Prancūziją, tačiau kelionės metu sportininko gyvybė užgęso.

P.Cherpinui tai buvo ketvirtasis Dakaras karjeroje. Pirmą kartą jame jis dalyvavo 2009 m., kai Dakaras pirmą kartą vyko Pietų Amerikoje.

Sportininkas dalyvavo „vienišių“ klasėje, į kurią sugrįžo ir 2012 m. Trečią kartą P.Cherpinas į Dakarą sugrįžo 2015 m., tačiau tada jis susidūrė su variklio gedimu ir neužbaigė lenktynių.

Po šešerių metų, P.Cherpinas sugrįžo į Dakar ir taip pat dalyvavo „vienišių“ klasėje. Kaip teigė pats lenktynininkas, sugrįžti į Dakar jį paskatino smalsumas atrasti naują žemyną.

Po 6-ojo greičio ruožo P.Cherpinas bendroje motociklų įskaitoje buvo 77-as, o „vienišiuose“ – 22-as iš 23 tuo metu dar likusių dalyvių.

Verslininkas ir buriavimo entuziastas neturėjo ambicijų laimėti Dakaro, o norėjo tiesiog išgyventi nuotykį, nesijaudindamas dėl podiumo: „Aš esu mėgėjas, nenoriu laimėti, bet noriu pamatyti naujus peizažus, kurių niekada nebūčiau turėjęs galimybę pamatyti. Viskas labai jaudina: važiuoti dviračiu, gyventi savo aistra, geriau pažinti save“.

Primename, kad praėjusiais metais Dakaro metu mirė du motociklininkai: portugalas Paulo Goncalvesas ir olandas Edwinas Straveras.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG